Татарстан начал экспортный сезон с поставки подсолнечного шрота в Азербайджан

Из Лаишевского района было отгружено 26 вагонов этой продукции общим объемом 1,9 тыс. тонн

Татарстан открыл экспортный сезон продукции переработки масличных культур в 2026 году поставкой партии подсолнечного шрота в Азербайджан. В понедельник, 5 января, из Лаишевского района было отгружено 26 вагонов этой продукции общим объемом 1,9 тыс. тонн.

Контроль за качеством и безопасностью груза осуществляли специалисты регионального филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Перед отправкой образцы шрота прошли испытания. Лаборатория подтвердила соответствие партии установленным стандартам, на основании чего были выданы необходимые сертификаты безопасности и качества.

В 2025 году специалисты филиала проинспектировали более 76,3 тыс. тонн экспортируемого подсолнечного шрота, произведенного в Татарстане. Основным потребителем этой продукции традиционно остается Беларусь, на долю которой в прошлом году пришлось 85% всех отгрузок (65 тысяч тонн), в то время как поставки в Азербайджан по итогам минувшего года превысили 11,2 тыс. тонн.

В декабре в Татарстане в импортной плодоовощной продукции обнаружили вредителей. Груз поступил в республику из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Китая.



Рената Валеева