Назначен новый командующий Центральным военным округом

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего Центральным военным округом (ЦВО). На этой должности он сменил казанского генерала-полковника Александра Лапина. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфакс».

По информации сервиса, он возглавил этот пост с 16 февраля, тогда как Александр Лапин покинул свою должность днем ранее. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года. С 19 апреля 2011 года получил звание полковника назначен командиром 4-й отдельной танковой бригады. В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, принимал парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68 армейского корпуса.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2018 году был первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, командовал Парадом Победы в Новосибирске. 9 мая 2021 года был командующим парадом в Волгограде, находясь в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.

Генерал-полковник из Казани Александр Лапин был назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. В конце октября прошлого года Александра Лапина отстранили от должности командующего группировкой российских войск «Центр».

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Айрат Назипов