Максим Топилин призвал рассчитывать, что дополнительных федеральных мер поддержки уже не будет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин, выступая на коллегии Министерства экономики республики, заявил, что расслабляться не стоит. По его мнению, все должны четко понимать, что в 2023 году надо еще больше обеспечить рост и эффективность экономики и наполняемость бюджета, и рассчитывать на то, что «в этом году, конечно же, дополнительных каких-то мер поддержки уже, наверное, не будет на федеральном уровне», поскольку они все уже сформированы.

— Огромное количество мер поддержки, которые были разработаны, ими нужно эффективно пользоваться, — призвал Максим Топилин. Он обратил внимание, что они обширны — и гарантии, и льготы, и субсидии, и сниженные ставки, и так далее.

По его словам, Татарстан активно использует все меры поддержки, разработанные федеральным центром. Работу в этом направлении он призвал продолжить.

Фото: duma.gov.ru

— Если мы в течение года сталкивались с совершенно новыми для себя вызовами, то сейчас, как нам кажется, мы знаем, что нас ждет, — обратил внимание Максим Топилин. Однако, по его словам, на сегодняшний важно еще глубже и внимательнее смотреть на те процессы, которые происходят на каждом предприятии и организации, чтобы «завоевывать новые рынки» и расширять свое производство.

Напомним, многие меры поддержки экономики и предпринимателей федеральные власти ввели после введения Западом санкции против России. Их они разработали в ответ на начало Москвой специальной военной операции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина