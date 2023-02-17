Максим Топилин призвал рассчитывать, что дополнительных федеральных мер поддержки уже не будет
Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин, выступая на коллегии Министерства экономики республики, заявил, что расслабляться не стоит. По его мнению, все должны четко понимать, что в 2023 году надо еще больше обеспечить рост и эффективность экономики и наполняемость бюджета, и рассчитывать на то, что «в этом году, конечно же, дополнительных каких-то мер поддержки уже, наверное, не будет на федеральном уровне», поскольку они все уже сформированы.
— Огромное количество мер поддержки, которые были разработаны, ими нужно эффективно пользоваться, — призвал Максим Топилин. Он обратил внимание, что они обширны — и гарантии, и льготы, и субсидии, и сниженные ставки, и так далее.
По его словам, Татарстан активно использует все меры поддержки, разработанные федеральным центром. Работу в этом направлении он призвал продолжить.
— Если мы в течение года сталкивались с совершенно новыми для себя вызовами, то сейчас, как нам кажется, мы знаем, что нас ждет, — обратил внимание Максим Топилин. Однако, по его словам, на сегодняшний важно еще глубже и внимательнее смотреть на те процессы, которые происходят на каждом предприятии и организации, чтобы «завоевывать новые рынки» и расширять свое производство.
Напомним, многие меры поддержки экономики и предпринимателей федеральные власти ввели после введения Западом санкции против России. Их они разработали в ответ на начало Москвой специальной военной операции.
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