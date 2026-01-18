В Мирном выделят землю под строительство гостиницы для лыжного комплекса

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился выделить земельный участок для строительства гостиницы рядом с лыжно-биатлонным комплексом в Мирном. Об этом «Реальному времени» сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Татарстан (ФЛГРТ) Ильшат Фардиев.

— Позавчера здесь побывал Рустам Нургалиевич Минниханов и, увидев уровень организации, принял решение выделить земельный участок для строительства гостиницы. Также для сборной Татарстана будет закуплен передвижной сервис-центр, что станет большим преимуществом для наших лыжников, — передает слова главы ФЛГРТ Ильшата Фардиева корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В феврале 2025 года Фардиев анонсировал планы по строительству специализированной гостиницы рядом с базой спортобщества «Динамо» — предполагалось, что объект может быть готов в течение двух лет.



При этом в среду, 15 января, на пресс-конференции было объявлено о заморозке идеи постройки гостиницы в Мирном.

Зульфат Шафигуллин