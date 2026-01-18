В Мирном выделят землю под строительство гостиницы для лыжного комплекса
Об этом «Реальному времени» сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Татарстан (ФЛГРТ) Ильшат Фардиев
Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился выделить земельный участок для строительства гостиницы рядом с лыжно-биатлонным комплексом в Мирном. Об этом «Реальному времени» сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Татарстан (ФЛГРТ) Ильшат Фардиев.
— Позавчера здесь побывал Рустам Нургалиевич Минниханов и, увидев уровень организации, принял решение выделить земельный участок для строительства гостиницы. Также для сборной Татарстана будет закуплен передвижной сервис-центр, что станет большим преимуществом для наших лыжников, — передает слова главы ФЛГРТ Ильшата Фардиева корреспондент «Реального времени».
В феврале 2025 года Фардиев анонсировал планы по строительству специализированной гостиницы рядом с базой спортобщества «Динамо» — предполагалось, что объект может быть готов в течение двух лет.
При этом в среду, 15 января, на пресс-конференции было объявлено о заморозке идеи постройки гостиницы в Мирном.
