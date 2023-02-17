«Известия»: для строительства казанского мусоросжигательного завода не хватает зарубежного оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект «РТ-Инвест» по строительству пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдается у завода в Казани, сообщают «Известия».

— Для завершения создания завода в Республике Татарстан в связи с выходом зарубежного технологического партнера из проекта из-за санкционной политики недружественных государств требуется повысить степень локализации до 90%, — говорится в письме замгендиректора компании Тимура Котляра замглавы Минприроды Дмитрию Тетенькину.

Оснащение для завода должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом и санкций, он отказался от этого. Сейчас уровень локализации комплектующих МТЭС в Казани составляет 64%. Из-за этого в компании предложили понизить мощность завода, при этом сохранив условия по платежам за электроэнергию для потребителей.

Фото: realnoevremya.ru

Также отмечается, что в России уже наладили производство котлового оборудования и систем охлаждения паровых труб. Сейчас необходимо наладить выпуск дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО, включая колосниковую решетку, электротехническое оборудование, а также комплекса очистки дымовых газов. Это будет возможно в случае предоставления дополнительной господдержки.

Напомним, правительство России в 2016 году утвердило проект строительства на территории страны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них, включая казанский, хотели построить до 2023 года. Но позднее планы поменялись и запуск завода был перенесен. Причины такого решения, в 2021 году разъяснил глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.



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Айрат Назипов