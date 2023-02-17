В январе годовая инфляция в Татарстане составила 11,55%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане инфляция в годовом выражении в январе 2023 года составила 11,55%. Такие данные приводит Татарстанстат.

Товары в начале 2023 года подорожали по сравнению с январем предыдущего года на 11,11%. В частности, цены на продукты питания в годовом выражении выросли в Татарстане на 10,94%, а на непродовольственные товары — на 11,29%.

По отношению к декабрю 2022 года инфляция в республике в январе составила 0,96%. Потребительные цены на товары за месяц в целом увеличились на 0,76%, в частности, на продовольственные — на 1,32%, а на непродовольственные — на 0,27%.

Услуги за год подорожали в Татарстане на 12,83%. По отношению в декабрю 2022 года цены в этой категории выросли на 1,54%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Базовый индекс потребительских цен, который исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер, в январе 2023 года составил в Татарстане 13,21% в годовом выражении. По отношению к декабрю прошлого года он оценивается в 0,52%.

Напомним, согласно данным официальной статистики, за 2022 год потребительские цены в Татарстане по отношению к январю—декабрю 2021-го увеличились на 14,05%. Продовольственные товары подорожали на 16,31%, непродовольственные — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.



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Татьяна Демина