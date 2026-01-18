США анонсировали пошлины для восьми европейских государств из-за вопроса Гренландии

Свою позицию Трамп аргументировал соображениями нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по введению торговых пошлин в отношении восьми европейских государств, увязав эти экономические меры с вопросом приобретения Гренландии Соединенными Штатами. Согласно заявлению американского лидера, с 1 февраля текущего года тарифы в размере 10% начнут действовать для товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Если соглашение о переходе острова под юрисдикцию США не будет достигнуто, с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. По словам Трампа, такая политика будет продолжаться до момента заключения сделки.

Свою позицию президент США аргументировал соображениями национальной безопасности и необходимостью развития оборонного проекта «Золотой купол». Трамп подчеркнул в соцсети Truth Social, что включение Гренландии в американскую систему противоракетной обороны (ПРО) является критически важным для эффективного функционирования современных наступательных и оборонительных комплексов.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тарифные угрозы неприемлемыми и недопустимыми. Он подчеркнул, что европейские страны намерены защищать свой суверенитет и ответят на действия США единым и скоординированным образом.

Рената Валеева