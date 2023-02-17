«Стыд и позор»: Рустам Минниханов раскритиковал промпарки Татарстана за низкую загрузку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На коллегии Министерства экономики Татарстана раис республики Рустам Минниханов раскритиковал промышленные парки республики из-за низкой заполняемости. В некоторых из них всего по одному резиденту.

— Сегодня промышленные площадки загружены порядка 1,5 тысячи резидентов, в которых работают более 55 тысяч человек. Для развития промпарков созданы все условия, предоставляются субсидии, налоговые льготы, льготное заемное финансирование. Вместе с тем в семи парках у нас в республике, я уже неоднократно критиковал, по одному резиденту — Аксубаевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Рыбно-Слободский районы. Это стыд и позор, — заявил Рустам Минниханов.

По его словам, низкая заполняемость промпарков в Актанышском районе Татарстана — 28%, Буинском — 39%, Новошешминском — 3%, в Мамадышском — 32%.

— При этом площадки созданы за счет бюджетных средств. Вы же заявки писали. Мы же деньги выделяли. Не занимаетесь, — указал раис Татарстана. Он обратил внимание, что заполняемость промпарков в современных условиях должны быть не менее 70%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рустам Минниханов заявил, что это зона ответственности в том числе глав районов Татарстан совместно с Агентством инвестиционного развития, Инвестиционно-венчурного фонда и Министерства экономики республики.

— Давайте уже немного занимайтесь, а то вы теоретически очень молодцы, форумы и все эти дела. Реально вас пока не видно, — обратился он к главам АИР Татарстана и Инвестиционно-венчурного фонда.

Также Рустам Минниханов раскритиковал ТОСЭР «Нижнекамск» и «Чистополь». Первая из них за 2022 года не привлекла ни одного резидента и не выполнила показатели по созданию новых рабочих мест. Вторая территория за год привлекла всего двух резидентов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина