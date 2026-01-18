В Азнакаевском районе Татарстана на охрану 22 детсадов направят почти 6 млн рублей

Техническое задание предусматривает работу 12-часовых постов

Фото: Максим Платонов

Исполком Азнакаевского района Татарстана разместил на портале госзакупок тендер на оказание услуг по охране дошкольных образовательных учреждений. Начальная цена контракта на первую половину 2026 года составляет 5,9 млн рублей, указано на сайте.

Согласно проектной документации, под охрану будут переданы 22 объекта. Срок оказания услуг определен с 9 февраля по 30 июня 2026 года. Техническое задание предусматривает работу 12-часовых постов: сотрудники охранных организаций должны находиться на объектах с 06:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, при этом обязательства по охране сохраняются и в праздничные дни, если они выпадают на будни.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Расчетная стоимость одного часа работы охранника в рамках контракта зафиксирована на уровне 220 рублей. Суммарный объем рабочего времени на каждый объект за указанный период составит 1 224 часа, а общие затраты на одно учреждение оцениваются в 269,3 тыс. рублей.

Рената Валеева