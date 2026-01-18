Новости общества

Плиточники стали самыми востребованными рабочими в Татарстане по итогам 2025 года

20:07, 18.01.2026

Средние зарплатные предложения для новых сотрудников с опытом работы от года до трех лет достигли 149,6 тыс. рублей в месяц

Фото: Реальное время

По итогам 2025 года наиболее востребованными специалистами среди рабочих профессий в Татарстане стали плиточники. Количество вакансий для них за двенадцать месяцев увеличилось в 2,5 раза, продемонстрировав рост на 149%. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Работы».

Средние зарплатные предложения для новых сотрудников с опытом работы от года до трех лет достигли 149,6 тыс. рублей в месяц. В функциональные обязанности специалистов входит подготовка поверхностей, укладка плитки и проведение отделочных работ на гражданских и промышленных строительных объектах.

Аналогичная динамика востребованности в республике наблюдается и в отношении фасадчиков, число вакансий для которых также выросло на 149% в годовом выражении. Работодатели предлагают таким соискателям в среднем около 146,1 тыс. рублей ежемесячно за выполнение работ по облицовке зданий и монтажу теплоизоляционных систем.

Замыкают тройку лидеров специалисты по внутренней отделке помещений — спрос на отделочников в Татарстане за 2025 год увеличился в 2,4 раза при среднем уровне предлагаемого дохода в 117,9 тыс. рублей. Аналитики подчеркивают, что указанные цифры являются средними значениями расчетных диапазонов, тогда как фактический доход старших специалистов может быть значительно выше — в зависимости от графиков, премиальных выплат и объемов выработки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рабочие профессии продолжают оставаться краеугольным камнем российского рынка труда. <...> В условиях конкуренции за лучших специалистов работодатели используют различные инструменты привлечения персонала, в том числе предлагая более конкурентные зарплаты. Так, средние предлагаемые зарплаты для обработчиков рыбы за год выросли на 52%, для с/х рабочих — на 43%, для фасадчиков — на 19%. Мы ожидаем, что высокий спрос на квалифицированных рабочих будет сохраняться и в 2026 году: ключевым фактором станет потребность экономики в специалистах с прикладными «жесткими» навыками, необходимыми для развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей реального сектора, — комментирует данные директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Напомним, в Набережных Челнах утвержден трехлетний план программы капитального ремонта многоквартирных домов на период с 2026 по 2028 год. На реализацию программы будет выделено 4,88 млрд рублей, из которых 3,55 млрд рублей составят средства населения, собираемые по строке «взнос на капремонт».

Рената Валеева

Общество Татарстан

