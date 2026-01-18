Авиакомпания Oman Air планирует расширить географию полетов из Саудовской Аравии в Казань

Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин

Россия и Саудовская Аравия планируют существенно расширить авиасообщение к 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, в рамках развития международных авиаперевозок особое внимание уделяется увеличению числа направлений из Краснодара, включая маршруты в Саудовскую Аравию.

Помимо сотрудничества с Саудовской Аравией, Россия активно развивает авиасообщение с другими странами Ближнего Востока. В частности, авиакомпания Oman Air намерена в 2026 году увеличить количество рейсов в Москву, а также расширить географию полетов, включив в маршрутную сеть Санкт‑Петербург, Казань, Екатеринбург и Сочи.

В конце 2025 года перевозчик запустил рейсы из курортного города Салала в Москву. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.



Рената Валеева