Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали куриные яйца, бананы и свежие огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За неделю в Татарстане выросли средние цены на ряд продуктов питания. В частности, продолжают дорожать свежие огурцы и помидоры, а также бананы.

Заметнее всего с 6 по 13 февраля в Татарстане подорожали свежие огурцы — на 5,21%. Средняя цена достигла 257,97 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цен в республике за неделю сложилась следующим образом:



свежие помидоры — на 3,91%, до 165 руб./кг;

бананы — на 3,41%, до 100,19 руб./кг;

куриные яйца — на 1,86%, до 70,3 рубля за упаковку из 10 штук;

мясные консервы для детского питания — на 1,55%, до 964,83 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,45%, до 978,95 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,37%, до 622,66 руб./кг;

маргарин — на 1,34%, до 238,83 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в Татарстане подорожали полукопченая и вареная колбаса, мороженая неразделанная рыба, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, шлифованный рис, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Минимально выросли средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, сливочное и подсолнечное масло, творог, сахар-песок и пшеничную муку.

Без изменений за неделю в республике остался средний ценник на печенье (207,44 руб./кг), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (77,84 руб./кг), следует из данных Татарстанстата.

Также с 6 по 13 февраля в Татарстане выросли средние цены на большую часть продуктов, входящих в «борщевой набор», — репчатый лук (+10,63%), морковь (+3,5%), картофель (3,28%) и столовую свеклу (+2,17%). Подешевела свежая белокочанная капуста — на 1,31%, до 21,09 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина