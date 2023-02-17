ЕС заморозил российские активы на €21,5 миллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На сегодняшний день Евросоюз заморозил российские активы на €21,5 миллиарда. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

— На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear, — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, в конце июня Министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

Фото: pixabay.com

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

В связи с этим банк России ведет работу по подготовке исков по замороженным российским резервам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Пока неизвестно, когда конкретно закончится этот процесс.

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Елизавета Пуншева