Динамика оборота розничной торговли в Татарстане за 2022-й: минимум наблюдался в январе, максимум — в декабре

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

По итогам 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,2 триллиона рублей, и если сравнивать с 2021-м, то он упал на 3,1%. Так, табачную продукцию, пищевые продукты и напитки в прошлом году продали в розницу на сумму в 566,8 миллиона рублей. Показатель продаж в отношении непродовольственных товаров составил 649,4 миллиона рублей. На одного жителя Татарстана за год приходится 304 тысячи рублей. Подробнее о структуре розничной торговли в республике — в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Динамика оборота розничной торговли

Согласно статистике, показатели динамики оборота розничной торговли в январе равнялись 91,5 миллиона. За февраль данный показатель поднялся до 92,7%. В марте он стал еще выше и достиг отметки в 103,9 миллиона. Максимальное значение этого показателя наблюдалось в декабре — 115,1 миллиона. Наименьшее значение аналитики зафиксировали как раз в январе. В конце 2022 года динамика оборота розничной торговли составила 115,1 миллиона.

Динамика оборота розничной торговли по итогам 2022 года:

январь — 91,1 миллиона;

февраль — 92,3 миллиона;

февраль март — 103,1 миллиона;

март апрель — 95 миллионов;

апрель май — 98 миллионов;

май июнь — 101,2 миллиона;

июнь июль — 103,1 миллиона;

июль август — 106,2 миллиона;

август сентябрь — 103,6 миллиона;

сентябрь октябрь — 103,1 миллиона;

октябрь ноябрь — 103,8 миллиона;

ноябрь декабрь — 115,2 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами

В данном сегменте торговли по итогам 2022 года также произошли свои изменения. Опять же в большей степени положительные. В период с января по декабрь 2022 года оборот розничной торговли на 92,3% формировался индивидуальными предпринимателями и торгующими организациями, которые осуществляют деятельность в стационарной торговой сети — доля рынков в объеме оборота розничной торговли равна 7,7%. По итогам года оборот розничной торговли в этом сегменте торговли составил 566,8 миллиона.

Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями и непродовольственными товарами по итогам 2022 года:



январь — 39,5 миллиона;

февраль — 39,7 миллиона;

февраль март — 45,6 миллиона;

март апрель — 45,3 миллиона;

апрель май — 47,7 миллиона;

май июнь — 48,9 миллионов;

июнь июль — 49,1 миллиона;

июль август — 49,1 миллиона;

август сентябрь — 47,9 миллиона;

сентябрь октябрь — 49,2 миллиона;

октябрь ноябрь — 48,9 миллиона;

ноябрь декабрь — 56 миллионов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Товарные запасы ретейлеров тоже показали свою динамику

Что касается товарных запасов, то в начале 2022 года их было на 62,2 миллиона рублей. В феврале данное значение поднялось до 63,1 миллиона. Минимальное значение наблюдалось в августе — 61,2 миллиона. В марте показатели равнялись 65,9 миллиона. За апрель стоимость товарных запасов опустилась до 61,3 миллиона. Под конец прошлого года она достигла 62,2 миллиона:



январь — 62,2 миллиона;

февраль — 63,1 миллиона;

февраль — март — 65,5 миллиона;

апрель — 61,2 миллиона;

апрель май — 62,6 миллиона;

май июнь — 61,7 миллиона;

июнь июль — 62,3 миллиона;

июль август — 61 миллион;

август сентябрь — 61,8 миллиона;

сентябрь октябрь — 63,4 миллиона;

октябрь ноябрь — 65,6 миллиона;

ноябрь декабрь — 62,6 миллиона.



Фото: realnoevremya/Динар Фатыхов

Изменчивая сфера розничной торговли

24 января сообщалось, что оборот розничной торговли в Татарстане в период с 2023 по 2025 год в сопоставимых ценах в среднем будет расти на уровне 3,4%. В бюджетном прогнозе РТ на 2023—2034 годы отмечалось, что основными факторами продуктивной работы в области розничной торговли являются следующие: сдержанная динамика инфляции, рост денежных доходов населения, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения. Также отмечалось, что власти Татарстана прогнозируют рост оборота розничной торговли в регионе в сопоставимых ценах в период с 2026-го по 2034-й годы на уровне 3,5%.



1 января Росстат подсчитал, что по итогам января—ноября 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,1 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го года в сопоставимых ценах он сократился на 2,4%. Также отмечалось, что в прошлом году оборот розничной торговли в Татарстане по итогам 11 месяцев оказался самым большим среди регионов ПФО.

В декабре 2022 года замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на XIX сессии Казгордумы IV созыва сообщил, что в Казани по итогам января—сентября 2022 года оборот розничной торговли зафиксирован на отметке 502 миллиарда рублей. Отмечалось, что это на 4% ниже показателя аналогичного периода 2021 года. Шакиров также отметил, что к 2025 году оборот розничной торговли в Казани достигнет значения в 884,1 миллиарда рублей.



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Антон Гаврилов