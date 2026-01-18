«Ирония судьбы» и не только: охват просмотров советской классики на «VK Видео» взлетел в три раза
Почти 40% пользователей предпочли смотреть видео на домашних телевизорах
В новогодние каникулы 2026 года россияне заметно переориентировались на просмотр советской киноклассики: по данным платформы «VK Видео», охват просмотров таких фильмов с 1 по 11 января вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики «VK Видео» зафиксировали ярко выраженный тренд на семейный и развлекательный контент. Почти 40% пользователей предпочли смотреть видео на домашних телевизорах.
В топе самых популярных советских картин оказались признанные хиты:
- «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
- «Девчата»;
- «Иван Васильевич меняет профессию»;
- «Любовь и голуби»;
- «Кавказская пленница»;
- «Джентльмены удачи»;
- «Служебный роман»;
- «Бриллиантовая рука»;
- «Москва слезам не верит».
— Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке. Что характерно, процент досмотра у советской классики максимально высокий — ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом, — сообщил вице‑президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.
Помимо киноретро, пользователи активно потребляли развлекательный юмористический контент. Суммарное время просмотра оригинального контента на платформе выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользовались полноформатные шоу:
- «Звезды 2»;
- «Натальная карта» с Филиппом Киркоровым;
- реалити «Ярд»;
- «Быть Джиганом и Оксаной».
