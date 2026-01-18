«Ирония судьбы» и не только: охват просмотров советской классики на «VK Видео» взлетел в три раза

Почти 40% пользователей предпочли смотреть видео на домашних телевизорах

Фото: Изображение из книги «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В новогодние каникулы 2026 года россияне заметно переориентировались на просмотр советской киноклассики: по данным платформы «VK Видео», охват просмотров таких фильмов с 1 по 11 января вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики «VK Видео» зафиксировали ярко выраженный тренд на семейный и развлекательный контент. Почти 40% пользователей предпочли смотреть видео на домашних телевизорах.

В топе самых популярных советских картин оказались признанные хиты:

«Ирония судьбы, или С легким паром!»;

«Девчата»;

«Иван Васильевич меняет профессию»;

«Любовь и голуби»;

«Кавказская пленница»;

«Джентльмены удачи»;

«Служебный роман»;

«Бриллиантовая рука»;

«Москва слезам не верит».

— Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке. Что характерно, процент досмотра у советской классики максимально высокий — ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом, — сообщил вице‑президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Помимо киноретро, пользователи активно потребляли развлекательный юмористический контент. Суммарное время просмотра оригинального контента на платформе выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользовались полноформатные шоу:

«Звезды 2»;

«Натальная карта» с Филиппом Киркоровым;

реалити «Ярд»;

«Быть Джиганом и Оксаной».

