«Ирония судьбы» и не только: охват просмотров советской классики на «VK Видео» взлетел в три раза

14:43, 18.01.2026

Почти 40% пользователей предпочли смотреть видео на домашних телевизорах

Фото: Изображение из книги «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В новогодние каникулы 2026 года россияне заметно переориентировались на просмотр советской киноклассики: по данным платформы «VK Видео», охват просмотров таких фильмов с 1 по 11 января вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики «VK Видео» зафиксировали ярко выраженный тренд на семейный и развлекательный контент. Почти 40% пользователей предпочли смотреть видео на домашних телевизорах.

В топе самых популярных советских картин оказались признанные хиты:

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
  • «Девчата»;
  • «Иван Васильевич меняет профессию»;
  • «Любовь и голуби»;
  • «Кавказская пленница»;
  • «Джентльмены удачи»;
  • «Служебный роман»;
  • «Бриллиантовая рука»;
  • «Москва слезам не верит».
Изображение из книги «Ирония судьбы, или С легким паром!»

— Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке. Что характерно, процент досмотра у советской классики максимально высокий — ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом, — сообщил вице‑президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Помимо киноретро, пользователи активно потребляли развлекательный юмористический контент. Суммарное время просмотра оригинального контента на платформе выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользовались полноформатные шоу:

  • «Звезды 2»;
  • «Натальная карта» с Филиппом Киркоровым;
  • реалити «Ярд»;
  • «Быть Джиганом и Оксаной».
Рената Валеева

