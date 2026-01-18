«Сапсан» и «Аврора» могут прийти в Казань после запуска ВСМ

Оба поезда продолжат работу, но будут перераспределены на другие загруженные направления

Фото: Олег Тихонов

После ввода в эксплуатацию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году изменится организация движения дневных поездов «Сапсан» и «Аврора» на маршруте между Москвой и Санкт‑Петербургом. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам министра, оба поезда продолжат работу, но будут перераспределены на другие загруженные направления. В числе возможных маршрутов — линия до Казани.

— Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления, — уточнил Никитин.

Запуск ВСМ между Москвой и Санкт‑Петербургом, запланированный на 2028 год, призван радикально сократить время в пути между двумя крупнейшими городами страны — до 2 часов 15 минут вместо нынешних 4 часов.

Ранее «Реальное время» писало, что высокоскоростная магистраль должна появиться в Казани до 2045 года. Ожидается, что протяженность сети превысит 4,5 тыс. км.

Рената Валеева