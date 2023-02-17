Рустам Минниханов поручил на самом высоком уровне провести мероприятия ко Дню защитника Отечества

Фото: кадр видео/tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил на самом высоком уровне провести торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества — 23 февраля, об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства республики.



Минниханов отметил, что в этот день поздравляют всех, кто посвятил себя служению родной стране, действующих военнослужащих и ветеранов войны и Вооруженных Сил:

— Татарстан гордится своими героями и ждет их с победой. Учитывая значимость Дня защитника Отечества, поручаю правительству республики организовать на самом высоком уровне торжественные мероприятия в городах и районах, трудовых коллективах, уделить особое внимание семьям участников специальной военной операции. Правоохранительные органы прошу обеспечить соблюдение порядка в период праздничных и выходных дней.

Главной площадкой праздника 23 февраля в Казани станет парк Черное озеро. Также в этот день состоится Всероссийский телемарафон в поддержку бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО. В республике он пройдет на телеканале ТНВ.

В феврале россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества. В этом году он выпадает на четверг и является выходным днем. В следующий день — пятницу — россияне тоже будут отдыхать, поскольку выходной день перенесли с воскресенья 1 января. Таким образом, граждане при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать с 23 по 26 февраля.

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Маргарита Головатенко