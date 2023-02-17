Владельцев электромобилей освободят от платы за проезд по платным дорогам с 1 марта — в списке М-12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартует с 1 марта.

На электромобиле можно будет бесплатно проехать по автомобильным дорогам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

— Для того, чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор — Платные Дороги». А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем, и предоставить транспондер T-pass, — прокомментировал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отмечается, что статус «Электромобиль» позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки «Свободного потока». Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения.

— При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя, — предупредил заместитель председателя правления Госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

В ходе февральского исследования специалисты выяснили, что 15% казанцев думают над приобретением электромобиля. Однако 7 из 10 опрошенных пока не готовы променять свое авто на электрокар. Исследование показало, что в большей степени пересесть на автомобиль с электродвигателем желают горожане в возрастной категории до 34 лет (19%).

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Айрат Назипов