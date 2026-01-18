Новости общества

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:23, 18.01.2026

Он действовал более четырех часов

Утром 18 января на территории Татарстана был официально отменен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление от МЧС России поступило пользователям официального приложения ведомства в 09:14 мск.

В предыдущий раз режим вводился в регионе в ночь на 17 января и оставался в силе более 11 часов.

Рената Валеева

