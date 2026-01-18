В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Он действовал более четырех часов
Утром 18 января на территории Татарстана был официально отменен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление от МЧС России поступило пользователям официального приложения ведомства в 09:14 мск.
В предыдущий раз режим вводился в регионе в ночь на 17 января и оставался в силе более 11 часов.
