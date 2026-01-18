Академия наук Татарстана выделит 5,8 млн рублей на охрану своих институтов в 2026 году

Финансирование выделяется на обеспечение безопасности четырех зданий

Фото: Динар Фатыхов

Академия наук Татарстана объявила тендер на оказание услуг по охране своих объектов в 2026 году. Согласно проектной документации, размещенной на «Госзакупках», цена контракта составляет 5,8 млн рублей.

Финансирование выделяется на обеспечение безопасности четырех зданий: основного корпуса академии, Института татарской энциклопедии и регионоведения, Института прикладных исследований, а также Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова. Контракт охватывает период с 1 февраля по 31 декабря 2026 года включительно.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Техническое задание предусматривает организацию одного круглосуточного поста охраны в каждом из указанных учреждений. Сотрудники подрядной организации будут работать в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни. Общий объем услуг на каждый объект зафиксирован на уровне восьми тысяч человеко-часов.

Одним из ключевых условий договора является оперативное реагирование на нештатные ситуации: при срабатывании тревожной сигнализации вооруженный патрульный экипаж должен прибыть на объект в течение семи минут.



Рената Валеева