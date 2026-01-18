В России подготовят учебник географии с искусственным интеллектом к 2028 году

Ключевой особенностью станет приоритетное изучение территории и природных богатств собственной страны

В России началась разработка единого учебника географии для учащихся 5—11-х классов, ключевой особенностью которого станет приоритетное изучение территории и природных богатств собственной страны. Как сообщил ТАСС первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров, новая концепция призвана устранить дисбаланс, сохранившийся со времен советской образовательной школы.

Эксперты РГО отмечают, что в действующих пособиях избыточное внимание уделяется зарубежным странам, из-за чего школьники зачастую демонстрируют более глубокие знания о географии Карибского бассейна, чем о социально-экономическом потенциале Сибири и Дальнего Востока. По мнению разработчиков, география, наряду с историей и обществознанием, является базовой дисциплиной для формирования национальной идентичности, поэтому учебник будет стандартизирован для всех общеобразовательных учреждений страны.

В образовательный процесс планируется интегрировать возможности искусственного интеллекта, цифровые карты и элементы дополненной реальности в виде «оживающих» изображений. В единый комплект, помимо самого учебника, войдут атласы, контурные карты и методические пособия для педагогов.



Ранее помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский выступил с предложением изменить подход к оценке правителей в школьных учебниках истории. Он предложил использовать два новых критерия — «человечность» и «эффективность», отказавшись от прежних оценок «прогрессивности-реакционности» или «хорошести-плохости».

Рената Валеева