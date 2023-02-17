Рустам Минниханов раскритиковал ТОСЭР «Нижнекамск» и «Чистополь»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Министерства экономики республики раскритиковал территории опережающего социально-экономического развития в Нижнекамске и Чистополе. Причиной стала неудовлетворительная работа по привлечению новых резидентов.

— В республике действует пять территорий опережающего развития. Здесь есть тоже резервы. Нижнекамск в прошлом году не привлек ни одного резидента, не выполнены показатели по созданию новых рабочих мест. Сегодня я главе Нижнекамска [Рамилю Муллину] высказал, что надо внимательно смотреть. Понятно, это не просто в современных условиях находить резидентов, но мы же видим — появляются резиденты. Надо создать условия, — сказал Рустам Минниханов.

В зону критики попала и ТОР «Чистополь», которая за последний год привлекла всего двух резидентов. В связи с этим район «не очень красиво выглядит в этих вопросах», заявил Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно плану, к концу 2022 года в ТОСЭР республики должно быть привлечено 134 резидента, а по факту их оказалось 132, рассказывала в январе этого года глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. За 2022 год удалось заключить соглашения с 15 резидентами с объемом инвестиций на 2,5 миллиарда рублей.

В этом году режим ТОСЭР продлили в стране еще на два года. К концу 2025 года предполагается нарастить количество резидентов до 146.



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Татьяна Демина