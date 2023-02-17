В Госдуме рассмотрят законопроект о «детях спецоперации»

В Госдуму внесли проект закона, который предусматривает меры поддержки для «детей специальной военной операции (СВО)». Информация опубликована на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

— Настоящий Федеральный закон устанавливает правовой статус детей специальной военной операции в целях создания условий, обеспечивающих им дополнительные меры поддержки, — сказано в документе.

Отмечается, что приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины.

Фото: duma.gov.ru

— В будущем, опираясь на статус «детей СВО», правительство Российской Федерации или органы власти в регионах смогут предоставлять им необходимые и справедливые льготы по примеру граждан, имеющих статус детей войны, установленный в отдельных регионах России для граждан Советского Союза, родившихся в период с 1930 (в некоторых регионах с 1924) по 1945 годы, — сказано в тексте.

Документ зарегистрирован в базе Госдумы и направлен председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину.

Президент России Владимир Путин заявил, что права российских военных и их семей должны быть защищены. Глава государства напомнил о принятии в последнее время ряда законодательных решений по соцподдержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей.



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Айрат Назипов