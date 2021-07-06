«Сижу за два отпечатка пальцев!»: обвиняемому в расстреле лидера «Перваков» грозит пожизненное

Арестованный казанец утверждает — его отпечатки на месте убийства появились еще до преступления

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в деле о громком казанском убийстве 2002 года появился обвиняемый. Сотрудники Следкома по РТ и оперативники МВД считают начальника службы безопасности фирмы «Эдем» тем самым киллером, что 19 лет назад вместе с напарником расстрелял машину коммерческого директора ООО «Стройхолдинг» и предполагаемого авторитета группировки «Перваки» Роберта Аюпова. Как ключевым свидетелем дела стала 12-летняя девочка, при чем здесь ОПС «Тукаевские» и почему не признающий вину фигурант молится за здоровье следователей — в нашем репортаже.

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Двое неизвестных в масках дождались, пока Аюпов заведет автомобиль, подошли с двух сторон и открыли стрельбу. Водитель скончался на месте от восьми ранений из пистолетов ТТ и Макарова. Так весной 2002 года описывали журналисты расправу над 31-летним Робертом Аюповым, называя его «одним из лидеров» казанской группировки «Перваки», которая «держала в страхе новые микрорайоны столицы Татарстана, районы Первых и Вторых Горок».

Куда реже упоминалось, что покойный был коммерческим директором ООО «Стройхолдинг». В качестве основной силовики выдвигали версию о переделе криминальных сфер влияния.

Преступление произошло 12 апреля 2002 года в 10 часов утра у дома 4а на улице Парина, где проживал брат жертвы. Долгие годы это преступление оставалось нераскрытым.

5 января 2016-го статус подозреваемого получил уроженец Казани и житель Рыбнослободского района Ильнур Киямов — в базе МВД Татарстана было обнаружено совпадение отпечатков его пальцев с теми, что нашли при изучении расстрелянной машины Аюпова.

9 марта 2016-го преследование Киямова прекратили в связи с непричастностью к преступлению.

24 декабря 2020 года Советский райсуд Казани дал согласие на отмену постановления о прекращении преследования Киямова. В тот же день он был задержан, а 25 декабря уже в статусе обвиняемого арестован.

Осмотр места преступления. Фото из материалов по делу

Уже в 2021 году дело о расстреле Аюпова соединили еще с шестью уголовными делами, возбужденными по фактам создания банды, участия в ее деятельности и организации убийств в 1993—2002 годах Гарипова, Якунина, Блинова, Садыкова, Баранова, а еще покушения на жизнь гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова. Об этом сообщил Советскому райсуду Казани следователь-криминалист отдела криминалистики Следкома по РТ Айдар Нуруллин, прикомандированный к 1-му отделу по расследованию особо важных дел.

Все вышеназванные преступления сотрудники СК и МВД приписывают членам группировки «Тукаевские». Но обвинять в причастности к ней Ильнура Киямова следователь не стал — попросил суд продлить арест этому фигуранту до 6 октября.

Айдар Нурулин сообщил: причастность арестованного к убийству подтверждается показаниями гражданки Ивановой и опознанием с ее участием, а также иными материалами, включая данные экспертиз, что изъятые на месте происшествия в апреле 2002-го следы пальцев рук оставлены Киямовым.

Из оглашенного ходатайства стало ясно — до суда по новому делу «Тукаевских» пока далеко. «Расследование дела представляет особую сложность, обусловленную давностью событий, тяжестью преступлений, совершенных в условиях неочевидности, и необходимостью проведения значительного объема следственных действий и оперативно-следственных мероприятий», — пояснил представитель СК. И поделился ближайшими планами работы: стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемому Казакову; допросы участников организованной группы, чье местонахождение еще нужно установить; процессуальное решение в отношение лидеров орггруппы.

Фамилии этих лидеров следователь Нуруллин не называл. Зато по вопросу от председательствующего судьи Марата Хаертдинова уточнил: пять обвиняемых по делу о бандитизме «Тукаевских» находятся под стражей, еще шесть человек привлекаются в качестве подозреваемых.

«Я не виновен в этом преступлении», — заявил суду 44-летний Ильнур Киямов. Фото: Ирина Плотникова

Обвиняемый: «Я молюсь на вас, следователи!»

«Я не виновен в этом преступлении», — заявил суду 44-летний Ильнур Киямов, назвавшийся уроженцем Казани, проживавшим до ареста в Рыбно-Слободском районе с женой и двумя малолетними детьми. Еще назвал два последних места работы (главный инженер в компании «Кама-Агро» и начальник службы безопасности в фирме «Эдем») и объяснил суду, откуда его «пальчики» могли появиться на месте убийства 2002 года:

— Когда это страшное преступление свершилось, я официально работал тонировщиком автомобилей... Еще после армии приступил к этому великолепному делу. Стал достаточно хорошим специалистом в этой области — ремонт трещин, сколов, замена, установка стекла... Через мои руки просто тысяча машин прошло!

Обвиняемый рассказал, что его преследование в 2016-м ударило по всей семье: «Мама получила инсульт, отец тяжело заболел, у меня через год отказали ноги — пришлось в больницу лечь. И все из-за двух моих отпечатков пальцев... У меня ощущение, что я скоро с ума сойду».

Со слов Киямова, в первый раз силовики проверили его версию о тонировке и прекратили преследование, а в 2020-м стали снова направлять повестки, предложили пройти проверку на детекторе лжи — соглашался на все процедуры, но... «При прохождении детектора мне задавали вопросы, все снимали на видеокамеру, а потом говорят: «Теперь вы должны сказать, что убили его. Скажите». Я говорю: «Зачем я должен это сказать? Не буду».

— Клянусь Богом, я каждый день по пять раз читаю намаз и каждый раз вот так поднимаю руки, говорю: «Господи, ты свидетель того, что я не совершал! Пожалуйста, сделай так, чтобы все поняли, что это правда. Я молюсь на вас, следователи! Дай Бог им здоровья, чтобы разобрались в этом, — продолжил свою речь обвиняемый.

Еще рассказал о трагедии в своей семье — потере новорожденного сына, после которого Аллах дал дочку и еще одного сына. Сейчас ему два года, но отец переживает: не слышал первых слов своего ребенка. Он просил суд не лишать его детей семейного счастья и заменить реальный арест домашним:

«Прошу Вас поверить мне. Я ничего не совершал, от следствия не скрывался... Пожалуйста, измените меру пресечения… Я не подведу, никому из вас краснеть не придется. Я свое слово сдержу».

Опознание по фото, Киямов — крайний справа. Фото из материалов по делу

Адвокат: «Ни к «Первакам», ни к «Тукаевским» отношения не имеет»

Адвокат обвиняемого Валерий Кузьмин поделился с судом своими сомнениями в части доказательств причастности Киямова. С его слов, версия о возможном появлении пальцев на пленке стекла была тщательно проверена еще в 2016-м, поэтому бывшего тонировщика и отпустили. «А спустя 4 года снова задержали и теперь уже как бы провели опознание со свидетелем — девушкой, которой в 2002-м было 12 лет, сейчас уже 30. И почему-то не вживую предъявили моего доверителя, а фотографию, и там много спорных моментов», — утверждает защитник.

По словам Кузьмина, для опознания свидетельнице предъявили несколько снимков людей, на которых «статисты» были сняты по грудь, а его клиент — крупно, одна голова. Оригинальный снимок Киямова 20-летней давности силовики нашли в техникуме, где он учился, однако на опознание предъявили не его.

«По описанию свидетельницы еще в 2000-х был составлен фотопортрет подозреваемого, и у него были усы. Так вот, для проведения опознания силовики сделали скан фотографии из техникума, но затемнили его так, что на лице и в самом деле появилось что-то похожее на усы, — рассказывает адвокат. — На самом деле я провел свое расследование, опросил свидетелей, пересмотрел видеозаписи и снимки тех лет: усы Киямов никогда не носил. А фотоэкспертиза по снимку Киямова и рисунку подозреваемого дала однозначный ответ — не он!»

Результаты такого опознания уже обжалованы, сообщил суду адвокат и дальше заявил — у Киямова просто не могло быть мотива для посягательства на жизнь Аюпова: «Следствие допросило кучу людей, которые говорят, что Киямов ни в какой орггруппе никогда не состоял, ни к «Первакам», ни к «Тукаевским» отношения не имеет...»

Орудие преступления не найдено, как и второй подозреваемый в смерти бизнесмена-группировщика. Зато, со слов адвоката, в деле есть некий документ, подтверждающий алиби Киямова. Предъявить этот козырь защита намерена на суде.

Председательствующий судья Марат Хаертдинов постановил оставить Киямова в СИЗО еще на три месяца. Фото: Ирина Плотникова

Расследование по делу ОПС завершено

Представитель прокуратуры Советского района Руслан Давлетшин поддержал ходатайство о продлении ареста и сообщил о невозможности избрания иной меры пресечения.

Председательствующий судья Марат Хаертдинов постановил оставить Киямова в СИЗО еще на три месяца. Статья об убийстве в составе группы предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Законом предусмотрен срок давности — 15 лет, однако применять ли его — решать суду. Обвинение в бандитизме бывшему тонировщику предъявлять не стали.

Статус лидеров банды «Тукаевские» силовики примеряют на обвиняемых в создании этого преступного сообщества Геннадия Кирилова (в прошлом — Мураткина) и Наиля Шайхутдинова. Дело ОПС расследуют сотрудники МВД Татарстана, по нему привлекаются три десятка обвиняемых в вымогательствах, аферах, легализации преступных доходов и даже организации незаконной миграции. Шайхутдинов и Кирилов под стражей с осени 2017-го, вину не признают. Заочно обвинение в создании ОПС «Тукаевские» предъявили уже судимому авторитету Анатолию Агрбе. Его зять — подполковник Ильнар Залялов — ранее занимал пост начальника подразделения БОП МВД по РТ, а недавно получил 10 лет колонии строгого режима за взятку и мошенничество.

Как выяснило «Реальное время», ни Киямов, ни еще пять арестованных по делу СКР о банде «Тукаевских» не являются фигурантами дела МВД об ОПС под тем же криминальным «брендом». А вот Шайхутдинов с Кириловым получили статус фигурантов дела о бандитизме и серии убийств с покушением с первого же дня следствия — 29 марта 2021 года. При этом в качестве подозреваемых оба пока не допрашивались. По мнению источников «Реального времени», сотрудники СКР и МВД не заинтересованы в соединении двух дел, поскольку оно приведет к серьезному затягиванию: растянувшееся почти на три года ознакомление фигурантов первого дела придется проводить заново. Куда проще выделить кровавые дела в отдельное производство и направлять в суд с приличным временным разрывом — в противном случае обязательно встанет вопрос об их соединении.

По данным наших источников, в деле ОПС «Тукаевские» уже 199 томов, причем ознакомление с ними завершили все фигуранты дела. Так что в ближайшее время дело может уйти в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если там претензий к работе следователей МВД не возникнет, уже в конце лета — начале осени «Тукаевские» предстанут перед Вахитовским райсудом Казани.

Заочно обвинение в создании ОПС «Тукаевские» предъявили уже судимому авторитету Анатолию Агрбе. Его зять — подполковник Ильнар Залялов — недавно получил 10 лет колонии за взятку и мошенничество. Фото: Ирина Плотникова

Гитлера расстреляли чужие в Москве, его преемника — свои в Казани

По версии силовиков, уже к началу 1990-х группировка «Тукаевские» в Вахитовском районе объединила молодежь и подростков с улицы Тукая и их соседей, а через три года поставила «под криминальный контроль» немало коммерческих фирм и частников, в первую очередь — на Ценральном рынке Казани. По версии сотрудников СКР, группировщики пытались контролировать также «Средне-Волжский Транснефтепродукт», торговый дом «Жаклин» и КСК КГУ «УНИКС».

Лидером группировки и распорядителем ее «общака» на данном этапе в СК считают Радика Ахметшина по кличке Гитлер. Ему же приписывают создание вооруженной банды в структуре «Тукаевских», однако отмечают — продержался у власти он недолго, скончался в 1993 году. Точнее его расстреляли в красном Pontiac на территории гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве в марте 1993-го. После смерти Ахметшина у руля банды встал Владислав Баранов, а в 1997-м его сменили несколько человек, в числе которых силовики указывают Кирилова, Шагиева, Шайхутдинова...

Заметим, что и эта смена власти вошла в уголовное дело банды «Тукаевских» отдельным эпизодом. В СК считают, что 8 января 1997 года по указанию руководителей банды Ильина, Шайхутдинова, Кирилова, Сайфуллина и иных неустановленных лиц некто Спиридонов с неустановленным подельником расстреляли в подъезде дома 19 на улице Габишева своего прежнего лидера Баранова.

На почве передела сфер влияния и источников дохода у «Тукаевских» регулярно возникали конфликты с иными криминальными группами. Для их немирного решения у бандитов имелся целый арсенал: автомат Калашникова, самодельный револьвер, два гранатомета, дымовые шашки, револьвер Smith&Wesson и четыре неустановленных образца огнестрельного оружия.

Напомним, второй фронт против «Тукаевских» силовики открыли в финале судебного следствия по делу лидера группировки «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, ранее осужденного к пожизненному сроку. На сей раз он обвинялся в организации покушения на убийство директора баскетбольной команды КСК «УНИКС» Александра Щербакова за 10 тысяч долларов, но был признан лишь пособником этого преступления и остался на пожизненном.

Приговор Ринтику пока оспаривается. Фото: Ирина Плотникова

На следствии Фархутдинов, он же Ринтик, дал показания, что заказал спортивного функционера Гена Мураткин, он же Кирилов, за отказ делиться доходами от деятельности КСК. В суде Фархутдинов от этих показаний отказался и вообще заявил, что никакой группировки «Тукаевские» в Казани не существовало. Впрочем, версию обвинения подтвердил осужденный за убийства своих же Андрей Ситнов.

Приговор Ринтику пока оспаривается. Ну а Кирилов ждет суда по делу ОПС. По делу Щербакова его допрашивали лишь в качестве свидетеля. По делу банды вопросов пока не задавали.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.