В Татарстане создали оргкомитет по проведению 120‑летия Мусы Джалиля

В течение 60 дней комитет должен утвердить детальный план празднования

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартовала организационная подготовка к празднованию 120‑летия со дня рождения Мусы Джалиля — татарского поэта, Героя Советского Союза и лауреата Ленинской премии. Соответствующее распоряжение подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно распоряжению, образован организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В течение 60 дней комитет должен утвердить детальный план празднования даты.

Координацию работы и контроль за исполнением распоряжения возложены на Министерство культуры РТ.

Напомним, в октябре 2025 года в хуторе Политотдел Кошехабльского района Адыгеи открыли памятник Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрала представителей татарской диаспоры, проживающей в этом районе.

При этом Оренбургская область, родина Джалиля, станет местом съемок документального фильма, посвященного 120-летию со дня его рождения.



Рената Валеева