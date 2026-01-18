В Татарстане создали оргкомитет по проведению 120‑летия Мусы Джалиля
В течение 60 дней комитет должен утвердить детальный план празднования
В Татарстане стартовала организационная подготовка к празднованию 120‑летия со дня рождения Мусы Джалиля — татарского поэта, Героя Советского Союза и лауреата Ленинской премии. Соответствующее распоряжение подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно распоряжению, образован организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В течение 60 дней комитет должен утвердить детальный план празднования даты.
Координацию работы и контроль за исполнением распоряжения возложены на Министерство культуры РТ.
Напомним, в октябре 2025 года в хуторе Политотдел Кошехабльского района Адыгеи открыли памятник Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрала представителей татарской диаспоры, проживающей в этом районе.
При этом Оренбургская область, родина Джалиля, станет местом съемок документального фильма, посвященного 120-летию со дня его рождения.
