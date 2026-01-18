Трамп предложил странам постоянное членство в «Совете мира» за миллиард долларов

Государства, перечислившие указанную сумму в течение первого года, получают право на постоянное членство

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала создание «Совета мира» по Газе — организации, заявленной как инструмент содействия стабильности и восстановления законного управления в конфликтных регионах. Согласно проекту устава, председателем совета станет сам Трамп: он будет единолично определять состав участников, утверждать повестку заседаний и официальную печать организации. Об этом пишет Bloomberg.

Ключевая особенность проекта — финансовая модель участия. Администрация запрашивает у потенциальных членов не менее $1 млрд в качестве взноса. При этом государства, перечислившие указанную сумму в течение первого года, получают право на постоянное членство — в отличие от остальных, чье участие ограничится тремя годами. Собранные средства планируется направить на восстановление Газы.

Решения в совете будут приниматься большинством голосов, однако окончательное утверждение остается за председателем. Кроме того, Трамп получит право исключать членов — если против такого решения не проголосуют две трети государств‑участников. Заседания планируется проводить не реже одного раза в год.

Для запуска работы совета необходимо присоединение трех государств. Трамп уже направил приглашения ряду лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер‑министра Канады Марка Карни. Несколько европейских стран также получили предложения, однако проект вызвал настороженность: многие считают неприемлемыми личный контроль Трампа над финансовыми потоками и широкие полномочия председателя.

Критика поступает и со стороны Израиля. Премьер‑министр Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии предварительного согласования по данному плану. Оппоненты опасаются, что «Совет мира» может стать альтернативой ООН, которую Трамп неоднократно критиковал.

Среди участников Совета мира значатся: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн, руководитель Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Габриэль.



Рената Валеева