Банк России с 1 апреля запустит пилот по реальным операциям физлиц с цифровым рублем

С 1 апреля Центробанк России запустит пилотный проект по операциям физлиц с цифровым рублем. Речь о переводах, а также об оплате товаров и услуг, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

— Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность, — цитирует ее ТАСС.

В конце прошлого года в Государственную думу ряд депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесли пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Согласно документу, вносятся изменения в ряд законов, определяющих статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила из оборота на территории России и иностранных государств. Также подчеркивается, что цифровой рубль является валютой РФ.

Фото: cbr.ru

Глава Минфина России Антон Силуанов считает перспективным создание цифрового рубля , а интересен он из-за своей прозрачности.

— В чем вообще отличие цифрового рубля от обычного рубля? Есть плюсы и минусы. Какие плюсы: цифровой рубль и покупка этого рубля — абсолютно надежна, потому что эмитент — Центральный банк. Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, то есть потенциальные риски, что банк обанкротится, деньги пропали, кроме того уровня, который гарантировало государство. То есть первый плюс — надежность, стопроцентная, — сказал он в начале февраля.

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