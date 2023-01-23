Итоги дня: встреча Путина с Миннихановым, в РАНХиГСе сменился ректор, трасса М-12 снова подорожала
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 23 января:
- Сегодня на коллегии МВД Татарстана Рустам Минниханов сделал акцент на работе по недопущению нападений на школы. Он напомнил — ряд профилактических мер был принят после трагедии в гимназии №175 Казани в мае 2021-го, но уже в 2023-м вскрылась новая попытка в Нижнекамске. По мнению главы Татарстана, для предотвращения таких происшествий важно сделать «акцент на раннее выявление обучающихся с отклонениями в поведении».
- Президент России Владимир Путин встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили ремонт многоквартирных домов, республиканскую программу «Наш двор» и работу особых экономических зон. Стоит отметить, что в прямом эфире телеканала «Россия 24» и на сайте Кремля Рустам Минниханов представлен как глава Татарстана, хотя согласно последним поправкам в Конституцию РТ он именуется президентом до окончания срока полномочий. «Реальное время» приводит стенографию со встречи.
- В 2022 году силовики Татарстана получили 62 сообщения о возможном проявлении запрещенного в России международного террористического движения «Колумбайн»*. В результате установлены 18 приверженцев данной идеологии, 11 из них направлены для обследования и лечения в психиатрические клиники, также в сети Интернет заблокировано 27 ресурсов с запрещенным контентом по теме массовых убийств в учебных заведениях.
- В Кремле прокомментировали отсутствие указа о завершении частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс призыва по частичной мобилизации в стране завершен и нужно ориентироваться на слова главы государства. Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для Министерства обороны: «Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать» — сказал Песков.
- Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау освобожден от этой должности. Сообщается, что Мау уволен по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров
- Президент Татарстана призвал прокуратуру РТ действовать решительно при выявлении в интернете недостоверных сведений, направленных на дискредитацию ВС РФ и органов власти. Еще он поручил пресекать призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Рустам Минниханов подчеркнул, что во время спецоперации необходимо продолжить целенаправленную работу по усилению надзора за исполнением законодательства, регулирующего содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны.
- Сметная стоимость строительства скоростной платной автомагистрали М-12 от Москвы до Казани на период до 2027 года составит 901,5 млрд рублей. Последние актуальные оценки ее цены, озвученные «Автодором» к осени 2022 года, были на уровне 800 млрд рублей за 810 км дороги. Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко ранее заявлял, что расходы увеличивались из-за подорожания строительных материалов.
- Сколько новых уличных камер появится в Татарстане до декабря, как силовики заблокировали наркотрафик на сотни миллионов долларов и почему Асгату Сафарову поручили взять под личный контроль кадровый вопрос в полиции? Об этом сегодня за закрытыми дверями говорили на коллегии МВД республики. Впрочем, трендом итогового совещания полицейских стала борьба с угрозами порождения новых ильназов галявиевых, а также влияние событий вокруг специальной военной операции на криминальную обстановку. Год предстоит не менее напряженный, чем прошлый — поделился прогнозом с правоохранителями Рустам Минниханов. 10 фактов о работе полиции в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с 1 марта этого года — известно, что будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковаться больше не будут.
- Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя и затраты на восстановление подшефного Лисичанска в Луганской Народной Республике. Татарстан направил в новые регионы страны почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- По данным источников «Реального времени», начальник Зареченского отдела полиции №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич подал рапорт о выходе на пенсию после скандала, связанного с покупкой автомобилей на 25 миллионов рублей. После инцидента Следком по РТ в отношении Тараса Дорошкевича возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). От должности его отстранили. Впрочем, полковнику удалось избежать наказания. Все закончилось тем, что дело было прекращено, а Дорошкевич вернулся к своим обязанностям. Но окончательное решение пока не принято. Как сообщили изданию в самом ОП, Дорошкевич ушел в отпуск. Чем он известен — в материале «Реального времени».
- В Казани не хватает земельных участков для обеспечения многодетных семей. Требуемая площадь ориентировочно составляет 2,1 тысячи гектара. Стоит отметить, что требуемая площадь значительно превышает ранее предоставленные территории. Председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов объяснил, что ситуация вызвана установлением на территории Лаишевского и Высокогорского районов Татарстана минимального размера земельного участка под индивидуальное жилищное строительство — 1 тыс. кв. метров.
- За 2022 год в Татарстане выявлено 1 185 преступлений коррупционной направленности, ущерб от них составил около 2,9 млрд рублей. Две трети ущерба коррупционерами уже возмещено — это 1 млрд 558 млн рублей. В числе выявленных преступлений — 589 фактов взяточничества. При этом средний размер взятки в Татарстане по раскрытым делам составил 174 тысячи рублей, а общая сумма взяток по раскрытым за год делам составила 102,6 млн рублей.
- У военного комиссариата Советского района Казани скоро появится новый офис. Разноуровневое шестиэтажное здание на 4 тысячи «квадратов» построят на ул. Минской вдоль Вознесенского тракта. Это первый за последние 12 лет случай строительства таких объектов в республике — в феврале 2011 года в новое здание переехал Нижнекамский военкомат, с тех пор новоселья у татарстанских военных комиссаров не было. Подробнее о том, какой будет новая штаб-квартира Советского райвоенкомата и почему именно этому комиссариату в первую очередь решили улучшить «жилищные условия» — подробнее в нашем материале.
- Казани выделили средства на строительство еще двух школ — в «Салават купере» и «Светлой долине». Обе школы будут рассчитаны на 1,5 тыс. учеников. Мэр Казани напомнил, что сейчас в городе строится школа в районе Республиканской клинической больницы. Еще одна школа в скором времени появится в Ново-Савиновском районе на ул. Сибгата Хакима.
- Студенты неисторических специальностей в рамках обновленного курса истории России будут изучать материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны. В рамках обновленного курса студенты будут также изучать Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы.
- Первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева наградили Золотым знаком общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (ФШР). Голос за отдали 25 членов наблюдательного совета, решение принято единогласно.
- 13 лет и 6 месяцев колонии общего режима запросил сегодня гособвинитель для трех признавшихся в краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома в Казани. Самый большой срок — 5 лет колонии — предложили назначить подсудимому Даниле Елинсону, втянувшему в преступление двух приятелей и влезшему в окно здания СК. Для Никиты Карабаева гособвинитель запросил 4 года. Его подельнику Руслану Нургалиеву — 4,5 года со штрафом 150 тысяч рублей.
- Сегодня несколько авиарейсов, направляющихся в Казань, перенаправили в другие города из-за тумана. Так, рейс из Калининграда уже почти долетел до Казани, но развернулся и приземлился в Нижнем Новгороде. Рейсы из Минеральных Вод, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Сочи ушли на запасные аэродромы в Самаре и Ульяновске.
- Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в политическом ландшафте не должно быть сил, пытающихся занимать антигосударственную политику. Во время первого в 2023 году заседания Бюро Высшего совета «Единой России» он призвал организацию помочь патриотическим силам страны выстроить диалог с зарубежными партиями. Также экс-президент предложил объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития. Медведев заключил — борьба против внешнего врага сейчас намного важнее, чем межпартийные разногласия.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от страны после скандальных акций в Стокгольме. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее назвал акцию сожжения Корана законным, но неуместным актом неуважения. Однако, по словам турецкого лидера, власти Швеции продолжают поддерживать террористов, и, несмотря на это, ждут поддержки для вступления в НАТО. Турецкие власти также отменили запланированный визит в страну министра обороны Швеции.
- В рамках программы реконструкции и технического перевооружения Казанский пороховой завод увеличит производственные мощности по выпуску нитратов целлюлозы и порохов. Этот объект станет первым этапом реконструкции оборонного производства. Кроме того, модернизация коснется также вспомогательного производства нитратов целлюлозы и очистных сооружений завода.
- Из бюджета Казани на организацию детских театрализованных новогодних представлений в декабре 2022 года — январе 2023-го потратили 1,28 млн рублей. Но изначально власти Казани закладывали на организацию детских театрализованных новогодних представлений в парках 1,3 млн рублей. В ходе закупки цена контракта снизилась на 60,5 тысячи, или на 4,5%.
- Российский теннисист Андрей Рублев обыграл датчанина Холгера Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Встреча длилась 3 часа 37 минут.
Рублев победил со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Ему удалось отыграться со счета 2:5 в решающем сете. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия). Также на этом этапе сыграет Карен Хачанов, который накануне нанес поражение японцу Йосихито Нисиоке. Он обыграл его со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).
- Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответом на решение эстонских властей радикально сократить численный состав российского посольства в Таллине. Сегодня в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре. Ему заявили решительный протест и потребовали покинуть страну 7 февраля 2023 года. МИД Латвии в свою очередь заявил, что с 24 февраля республика понизит уровень дипломатических отношений с Россией, такое политическое решение Рига приняла в знак солидарности с Эстонией.
- Регионам России выделили 30 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. По расчетам правительства страны, выделенное финансирование поможет увеличить долю новых инженерных сетей и, как следствие, снизить аварийность. Также таким способом намерены повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.
- Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что российские чайные и кофейные компании столкнулись со сложностями с фильтр-бумагой и нитками для чайных пакетиков. Еще одной проблемой стало отсутствие колец для жестяных банок, которые нужны для производства консервов.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране Дня метростроителя — он будет отмечаться 2 октября. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ключевые события 334-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД ЮАР завил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики.
- На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 63-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 97 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики и Жовтневое Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецка, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики.
*международное террористическое движение, запрещено в России решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 года
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаФинансыБюджетПромышленностьСпорт
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