В Кремле прокомментировали отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс призыва по частичной мобилизации в стране завершен и нужно ориентироваться на слова главы государства. Но указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны.

— Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать, — сказал Песков «РИА Новости».

Он напомнил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершился, когда представители Минобороны рапортовали о достижении установленной численности войск.

realnoevremya.ru

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов. В конце октября было объявлено о завершении частичной мобилизации.

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Айрат Назипов