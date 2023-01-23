СМИ: декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковать с марта 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать в открытом доступе уже с 1 марта этого года. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в комитете Госдумы по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников.

По данным источников издания, с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев. А вот данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости публиковать больше не будут. Это же будет касаться и членов их семей.

Фото: pixabay.com

Парламентарии должны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей, до 1 апреля.

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Айрат Назипов