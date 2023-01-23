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Татарстан выделил 2,5 млрд рублей на поддержку спецоперации и восстановление Лисичанска — это много или мало?

18:00, 23.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 4
Татарстан выделил 2,5 млрд рублей на поддержку спецоперации и восстановление Лисичанска — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя и затраты на восстановление подшефного Лисичанска в Луганской Народной Республике.

— Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Также он рассказал президенту России о гуманитарной помощи Донбассу. Татарстан направил в новые регионы страны почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Из этого объема значительную часть получил Лисичанск.

Рустам Минниханов также напомнил Владимиру Путину, что в Татарстане сформировано два добровольческих батальона — «Алга» и «Тимер», которые находятся в зоне спецоперации. Кроме того, на новых российских территориях работают татарские врачи.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Татарстан взял шефство над Лисичанском в июле 2022 года. Тогда же в город приехали специалисты из республики, чтобы обследовать город. В сентябре в Татарстане появилась должность вице-премьера, отвечающего за Лисичанск. Ее занял префект казанской территории «Старый город» Евгений Варакин.

Специальная военная операция продолжается почти 11 месяцев. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

2,5 миллиарда рублей — это:

  • $36,4 миллиона, или €33,6 миллиона по курсу ЦБ на сегодня;
  • в среднем по 227,3 миллиона рублей в месяц — спецоперация продолжается 11 месяцев;
  • четыре бюджета Камчатки на поддержку мобилизованных и членов их семей — с сентября по декабрь 2022-го направили более 630 млн рублей;
  • пять вложений Башкирии в оказание помощи участникам спецоперации и их семьям — в 2022 году соседняя с Татарстаном республика направила из бюджета на эти цели 500 млн рублей;
  • шесть бюджетов Чувашии на помощь мобилизованным — глава республики Олег Николаев в ноябре рассказывал, что республика выделила 400 млн рублей на различные меры поддержки;
  • 7 бюджетов Дагестана на оказание единовременной материальной помощи мобилизованным и добровольцам, участвующим в СВО, — в октябре правительство республики выделило более 350 млн рублей;
  • 25 бюджетов Кабардино-Балкарии на выплаты мобилизованным гражданам и их семьям — в октябре власти республики выделили на эти цели 100 млн рублей;
  • на 1,5 миллиарда больше суммы, направленной на поддержку мобилизованных и их семей в 2022 году в Забайкалье, — она превысила 1 млрд рублей;
  • на 1 миллиард больше планируемых расходов бюджета Башкирии на поддержку участников СВО и их семей — на 2023 год сумма определена в размере 1,5 млрд рублей;
  • 55 затрат Татарстана на оборудование пунктов размещения татарстанцев, призванных в ходе частичной мобилизации — на организацию пункта пребывания в «Казань Экспо» и устройство палаточного лагеря на территории Казанского танкового училища потратили 45,6 млн рублей;
  • на 300 миллионов больше годового бюджета Нижнекамска — в 2023 он запланирован в размере 2,2 млрд рублей;
  • почти 13 бюджетов Иннополиса — у самого молодого и технологичного города Татарстана и России он запланирован в размере 196 млн рублей.

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:16
    много
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  • Анонимно 18:16
    пусть эти средства пойдут на благое дело и в помощь нашим бойцам
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  • Анонимно 18:33
    Каждый день по телевизору на всех каналах деньги собирают на операцию детям. Вот сижу и думаю, скольких детей можно было спасти за эти деньги.
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    Анонимно 19:04
    Вы думаете, если бы не сво, эти деньги пошли бы детишкам?
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