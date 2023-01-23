Татарстан выделил 2,5 млрд рублей на поддержку спецоперации и восстановление Лисичанска — это много или мало?

Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя и затраты на восстановление подшефного Лисичанска в Луганской Народной Республике.

— Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Также он рассказал президенту России о гуманитарной помощи Донбассу. Татарстан направил в новые регионы страны почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Из этого объема значительную часть получил Лисичанск.

Рустам Минниханов также напомнил Владимиру Путину, что в Татарстане сформировано два добровольческих батальона — «Алга» и «Тимер», которые находятся в зоне спецоперации. Кроме того, на новых российских территориях работают татарские врачи.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Татарстан взял шефство над Лисичанском в июле 2022 года. Тогда же в город приехали специалисты из республики, чтобы обследовать город. В сентябре в Татарстане появилась должность вице-премьера, отвечающего за Лисичанск. Ее занял префект казанской территории «Старый город» Евгений Варакин.



Специальная военная операция продолжается почти 11 месяцев. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

2,5 миллиарда рублей — это:

$36,4 миллиона , или €33,6 миллиона по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; в среднем по 227,3 миллиона рублей в месяц — спецоперация продолжается 11 месяцев;

— спецоперация продолжается 11 месяцев; четыре бюджета Камчатки на поддержку мобилизованных и членов их семей — с сентября по декабрь 2022-го направили более 630 млн рублей;

— с сентября по декабрь 2022-го направили более 630 млн рублей; пять вложений Башкирии в оказание помощи участникам спецоперации и их семьям — в 2022 году соседняя с Татарстаном республика направила из бюджета на эти цели 500 млн рублей;



— в 2022 году соседняя с Татарстаном республика направила из бюджета на эти цели 500 млн рублей; шесть бюджетов Чувашии на помощь мобилизованным — глава республики Олег Николаев в ноябре рассказывал, что республика выделила 400 млн рублей на различные меры поддержки;

— глава республики Олег Николаев в ноябре рассказывал, что республика выделила 400 млн рублей на различные меры поддержки; 7 бюджетов Дагестана на оказание единовременной материальной помощи мобилизованным и добровольцам, участвующим в СВО, — в октябре правительство республики выделило более 350 млн рублей;

— в октябре правительство республики выделило более 350 млн рублей; 25 бюджетов Кабардино-Балкарии на выплаты мобилизованным гражданам и их семьям — в октябре власти республики выделили на эти цели 100 млн рублей;

— в октябре власти республики выделили на эти цели 100 млн рублей; на 1,5 миллиарда больше суммы, направленной на поддержку мобилизованных и их семей в 2022 году в Забайкалье, — она превысила 1 млрд рублей;



— она превысила 1 млрд рублей; на 1 миллиард больше планируемых расходов бюджета Башкирии на поддержку участников СВО и их семей — на 2023 год сумма определена в размере 1,5 млрд рублей;

— на 2023 год сумма определена в размере 1,5 млрд рублей; 55 затрат Татарстана на оборудование пунктов размещения татарстанцев, призванных в ходе частичной мобилизации — на организацию пункта пребывания в «Казань Экспо» и устройство палаточного лагеря на территории Казанского танкового училища потратили 45,6 млн рублей;



— на организацию пункта пребывания в «Казань Экспо» и устройство палаточного лагеря на территории Казанского танкового училища потратили 45,6 млн рублей; на 300 миллионов больше годового бюджета Нижнекамска — в 2023 он запланирован в размере 2,2 млрд рублей;

— в 2023 он запланирован в размере 2,2 млрд рублей; почти 13 бюджетов Иннополиса — у самого молодого и технологичного города Татарстана и России он запланирован в размере 196 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина