В Татарстане ожидается туман

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в понедельник и вторник, 23 и 24 января, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман возможен местами сегодня во второй половине дня. Он сохранится ночью и утром 24 января.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.



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Татьяна Демина