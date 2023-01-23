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В Татарстане ожидается туман

13:21, 23.01.2023 1
В Татарстане ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в понедельник и вторник, 23 и 24 января, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман возможен местами сегодня во второй половине дня. Он сохранится ночью и утром 24 января.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:43
    он как раз в 13 и был в Казани
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