В Татарстане 11 приверженцев «колумбайна»* направлены в психиатрические клиники

Фото: МВД по РТ

В 2022 году силовики Татарстана получили 62 сообщения о возможном проявлении запрещенного в России международного террористического движения «Колумбайн»*. В результате установлены 18 приверженцев данной идеологии, 11 из них направлены для обследования и лечения в психиатрические клиники, сообщил сегодня руководитель МВД по РТ Артем Хохорин на итоговой коллегии министерства.



Он также отметил — в результате мониторинга сети Интернет заблокировано 27 ресурсов с запрещенным контентом по теме массовых убийств в учебных заведениях. Кроме того, выявлены два татарстанца, которые имели отношение к распространению данной информации.

*международное террористическое движение, запрещено в России решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 года

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Ирина Плотникова