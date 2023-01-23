Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией

МИД Латвии заявил, что с 24 февраля республика понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом у себя на странице в Twitter написал глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич, сообщает RT.

Отмечается, что такое политическое решение Рига приняла в знак солидарности с Эстонией.



Сегодня сообщалось, что Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Такие меры Москва приняла в ответ на решение эстонских властей сократить штат российского посольства в Таллине. В МИД России подчеркнули, что «вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне».



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Антон Гаврилов