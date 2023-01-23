Сергей Лавров: «Эта война уже не гибридная, а почти настоящая»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завил, что война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая. Такие слова он произнес по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

— Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что эта война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: Минобороны России

Напомним, на прошлой неделе Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Он заявил, что российское правительство отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его «формулы мира». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов