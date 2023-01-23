Казань получила средства на строительство школ в «Салават купере» и «Светлой долине»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казани выделили средства на строительство еще двух школ — в «Салават купере» и «Светлой долине». Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

— Принято решение о выделении денежных средств на строительство еще двух школ. Одна из них будет в «Салават купере» — микрорайон, который активно развивается, строится, прирастает не только количеством жилья, но и инфраструктурой, — сказал он и поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова.

Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Такая же школа появится и в ЖК «Светлая долина».

Мэр Казани напомнил, что сейчас в городе строится школа в районе Республиканской клинической больницы. Еще одна школа в скором времени появится в Ново-Савиновском районе на ул. Сибгата Хакима.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Уже в 2025 году мы надеемся увидеть 195 тысяч школьников. И, конечно, нам нужно строить новые школы, чтобы дети могли получать знания по месту жительства, — сказал мэр Казани.

Осенью 2022 года глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров сообщил, что в школы города 1 сентября пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше показателя предыдущего года. «При этом в городе не хватает 30 школ, и одним днем они не появятся», — обратил внимание он.

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Татьяна Демина