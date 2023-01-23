Казанский пороховой завод нарастит мощности производства нитратов и порохов

Модернизация и расширение

В рамках программы реконструкции и технического перевооружения Казанский пороховой завод увеличит производственные мощности по выпуску нитратов целлюлозы и порохов. Этот объект станет первым этапом реконструкции оборонного производства. Кроме того, модернизация коснется также вспомогательного производства нитратов целлюлозы и очистных сооружений завода.

О чем именно идет речь, не ясно. Предприятие имеет оборонно-промышленный профиль, поэтому суть и содержание происходящих на нем процессов засекречено. В открытых источниках есть только информация от 2018 года, когда сообщалось, что на реализацию проекта из федерального бюджета выделены более 331 млн рублей. В ходе закрытых электронных торгов должна была быть определена подрядная организация, которая займется реализацией проекта реконструкции. Согласно заявке, подрядчику предстояло выполнение строительно-монтажных работ с использованием инженерного оборудования и пусконаладочных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция для создания модульного производства нитратов целлюлозы и порохов в целях внедрения технологий…».

Перед тем как строительная компания зайдет на площадку производства, проектная документация по модернизации мощностей предприятия прошла процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Целью было — определить наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, где предстоит стройка. Результаты экспертизы опубликованы в открытом доступе.

Эксперты исследовали участки предприятия общей площадью 45 га. Работу поручили специалисту по средневековой археологии Среднего Поволжья, научному сотруднику отдела охранных исследований Института археологии АН РТ Эдуарду Карпову. Как говорится в заключении ученого, изучение территории производилось в ходе пешего натурного обследования участков. С целью фиксации культурных остатков осмотру подвергались различного рода нарушения почвенного покрова: распаханные участки, осыпи, траншеи и ямы. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. По заключению Карпова, каких-либо археологических свидетельств наличия культурных слоев древних поселений, а также видимых признаков древних захоронений и курганных насыпей не обнаружено. Ни один из ранее выявленных памятников археологии не попал в зону проведения строительных работ, новых ОКН также не выявлено.



После акционирования — под власть «Ростеха»

Старейший в современной России Пороховой завод на территории Казани был «назначен к построению» по указу императрицы Екатерины II в 1786 году, и уже через два года, в 1788 году, он начал штатную выделку черного, дымного пушечного и мушкетного порохов. Сегодня это многопрофильное предприятие выпускает продукцию специального, гражданского и двойного назначения, являясь крупнейшим в России производителем пироксилиновых порохов для метательных зарядов и боеприпасов практически ко всем видам вооружения, а также различной гражданской продукции. Также это единственный из пороховых заводов в России, вступивший в Европейскую ассоциацию производителей нитроцеллюлозы. Этот один из первых созданных человеком искусственных полимеров необходим для производства бездымного пороха, различных взрывчатых веществ, служит основой для нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей.

Казанский пороховой завод — считается российским монополистом в сфере производства порохов для гранатометов и некоторых видов зарядов для танков. В целом же завод ежегодно выпускает почти 70% всего общероссийского объема порохов и снарядов. В год, когда заводу исполнились 230 лет, Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» нужно ликвидировать, а его базовое производство пироксилиновых порохов отдать Алексинскому химическому комбинату в Тульской области.

«Решение о создании нового порохового производства на Алексинском химкомбинате принято окончательно. Речь идет не о переносе существующих изношенных мощностей (оборудования), а о создании нового современного производства в Алексине. Одновременно с этим будет свернуто опасное производство порохов в Казани», — сообщила тогда «Реальному времени» пресс-служба Минпромторга РФ. Тогда, по примерным подсчетам, перенос производства обошелся бы в 70 млрд рублей.

Через год появилась информация о том, что завод перебазируют в удмуртский поселок Кизнер. «Провели исследование, работал научный институт и Минпромторг Российской Федерации — к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее, и так далее», — заявил летом 2019 года министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

В 2020 году стало известно, что в рамках подписанного 31 июля президентом России Владимиром Путиным закона о внесении изменений в законы о ГК «Ростех» и об унитарных предприятиях, наделяющий госкорпорацию соответствующими полномочиями, государство передаст под управление «Ростеху» «ряд предприятий спецхимии». В их число вошли три татарстанских предприятия — Казанский пороховой завод, ГосНИИ химических продуктов и Казанский завод точного машиностроения.



В этом году сразу после новогодних праздников на официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. В нем говорится, что 14 российских заводов боеприпасов и предприятий спецхимии будут акционированы, а 100%-е пакеты их акций переданы госкорпорации «Ростех» в виде имущественного взноса РФ. В перечень предприятий включены и три татарстанских предприятия ОПК. Как говорится в распоряжении, данные преобразования будут проведены в течение 5 лет, приватизация предприятий оборонного комплекса продлится до 2024 года.

При этом в мае прошлого года генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц заявил, что предприятие сохраняет планы по созданию на его незадействованных площадях индустриального парка. Он отметил, что санкции и осложнившаяся ситуация в мире не повлияли на планы по реализации проекта, тем более что его концепция уже утверждена. Правда, конкретные сроки реализации проекта Лившиц не назвал. О том, что финальной точкой строительства индустриального парка станет 2024 год, сообщил летом 2021 года Минпромторг Татарстана. Он разместится на 81 га земель и позволит на первом этапе создать порядка 300 новых рабочих мест.



Ангелина Панченко