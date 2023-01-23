В России появился День метростроителя
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране Дня метростроителя. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября, — говорится в опубликованном документе.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Согласно данным из открытых источников, 2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение об управление «Метрострой». Это организация при Моссовете, которая занималась строительством метро.
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