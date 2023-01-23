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В России появился День метростроителя

14:18, 23.01.2023
В России появился День метростроителя
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране Дня метростроителя. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября, — говорится в опубликованном документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

publication.pravo.gov.ru

Согласно данным из открытых источников, 2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение об управление «Метрострой». Это организация при Моссовете, которая занималась строительством метро.

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Айрат Назипов
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