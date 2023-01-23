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Минтимера Шаймиева наградили золотым знаком Федерации шахмат России

16:08, 23.01.2023
Минтимера Шаймиева наградили золотым знаком Федерации шахмат России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева наградили Золотым знаком общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (ФШР), сказано в протоколе заседания Наблюдательного совета организации.

— Постановили: наградить Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Шаймиева Минтимера Шариповича, — сказано в документе.

Голоса за отдали 25 членов наблюдательного совета, решение приняли единогласно.

20 января Минтимер Шаймиев отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 86 лет.

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Маргарита Головатенко
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