Минниханов — Путину: «Люди правильно от нас ждут, надо еще лучше работать»

Президент Татарстана доложил главе государства о положении дел в республике

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили ремонт многоквартирных домов, республиканскую программу «Наш двор» и работу особых экономических зон. Стоит отметить, что в прямом эфире телеканала «Россия 24» и на сайте Кремля Рустам Минниханов представлен как глава Татарстана, хотя согласно последним поправкам в Конституцию РТ он именуется президентом до окончания срока полномочий. «Реальное время» приводит стенографию со встречи.

«В таком большом хозяйстве не может не быть каких-то проблемных вопросов»

Владимир Путин: Рустам Нургалиевич, Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Тем не менее в таком большом хозяйстве, которое под Вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов — таких, над которыми надо еще работать, или таких, которые еще не решены на должном уровне. Может быть, с них и начнем? На что хотели бы обратить внимание?

Рустам Минниханов: Владимир Владимирович, большое спасибо за возможность доложить.

Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать. Наши два батальона — «Алга» и «Тимер» — находятся в зоне.

Большая поддержка идет по гуманитарной помощи, почти две тысячи тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск, за который мы отвечаем. Также полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность. Хотя уже по ряду объектов работу мы начали.

Что касается работы наших врачей в этой зоне, питания для людей — эти вопросы организованы.

Владимир Путин: «Алга» — значит «вперед».

Рустам Минниханов: «Алга!» — «вперед», да. «Тимер» — это «железо», «железный».

Концерты, мероприятия, встречи и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети — «горячая линия» организована, все, что необходимо.

У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены Орденами мужества. Мы очень их чтим, все выполняем.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин: Не забывайте об этом.

Рустам Минниханов: Ни один не забыт, все потребности [обеспечиваем]. Погибшие, к сожалению, тоже есть — мы по каждому случаю очень серьезно относимся к этим задачам.

Что касается общественно-политической ситуации, здесь, Владимир Владимирович, ситуация стабильная.

Есть, конечно, вопросы по демографии. По демографии пандемия нас отбросила, но мы выйдем на продолжительность жизни 72,8, было (71,3). Три года у нас минусовой баланс (родилось-умерло), но выправляем. Медицина сейчас заработала, все эти вопросы мы тоже держим на контроле. Вообще, по переписи мы вышли за четыре миллиона человек по итогам. До пандемии мы были в положительном балансе.

Хотел бы коротко доложить о социально-экономическом развитии.

Владимир Путин: Да, пожалуйста.

«Гордость Татарстана»

Рустам Минниханов: Самое главное, валовой региональный продукт у нас 3760 миллиардов рублей, а по объему промышленной продукции рост 105,9 процента, где-то почти 4,8 триллиона рублей.

В прошлом году мы генерировали всех видов налогов 1465 миллиардов. Планируем уровень сохранить, будем стараться. Пока и объемы промышленного производства, и инвестиций, самое главное, Владимир Владимирович, инвестиций в основной капитал…

Владимир Путин: Растут?

Рустам Минниханов: Да, 774 миллиарда рублей, тоже с ростом. Розничная торговля, понятно, объяснимо, немножко упала, но в остальном: сельское хозяйство — 115 процентов, строительство — 108 процентов.

Владимир Путин: Я смотрю, структура экономики меняется тоже, доля обрабатывающего сектора растет.

Рустам Минниханов: Да, больше переработка, обрабатывающая промышленность.

Владимир Путин: Очень хорошо. Доля несырьевого экспорта почти в два раза выросла.



Рустам Минниханов: Да, увеличилась, потому что мы нефть продавали, а сейчас продаем нефтехимию, продаем продукцию, которая получается после переработки.

Иностранные инвестиции немножко упали, но инвестиции в основной капитал мы сохранили. Основное — нефтяная промышленность. 35,8 миллиона тонн, в том числе где-то у нас 20 процентов из добычи — малые компании.

Почти 24 миллиона тонн мы уже перерабатываем. У нас два комплекса — «ТАНЕКО» и ТАИФ-НК, и сейчас СИБУР пришел к нам, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», ТГК-16. Они вошли в СИБУР, ТАИФ стал акционером СИБУРа. Тоже с командой СИБУРа нормально, созидательно работаем.

Владимир Путин: Они обменялись активами?

Рустам Минниханов: Часть — деньгами, часть — акциями. Но все проекты, которые мы начали, — ЭП-600, это 600 тысяч тонн этилена, проекты по синтезу, по энергетике — все идут. Все обязательства они выполняют.

Хорошо работает завод удобрений, планирует дальше расширяться. Здесь инвестор — Роман Троценко.

Владимир Путин: Аммиак?

Рустам Минниханов: Аммиак, да. Они миллион с лишним тонн уже делают, хотят выйти на три миллиона. Газ есть.

Большие проекты по экологии (были и Ваши замечания на последней встрече). За последние двадцать с лишним лет объем валового продукта у нас вырос почти в три раза, а количество выбросов [сократили] на 20 процентов, количество сбросов — на 60 почти процентов. Идет большая работа по модернизации биологических очистных сооружений, и очень много идет работы по Казани, и строящийся мусороперерабатывающий комплекс, завод, — тоже вместе с «Ростехом» строим.

КАМАЗ, конечно: 42 тысячи машин, 43 [тысячи] даже. [Модель] К5 запустим в первом квартале — там по комплектующим были вопросы, эти вопросы решаются. «Форд» ушел, вместо «Форда» «Соллерс» запускает легкий коммерческий автомобиль. Авиационный завод. Задача была — десять Ту-214.

Владимир Путин: Гордость Татарстана.

Рустам Минниханов: Да. Большая работа, потом я Вам презентацию дам.

Казанский вертолетный завод хорошие обороты набирает — 106 вертолетов. Судостроительный завод.

Очень неплохо «Хайер» работает — и холодильники, и телевизоры. Дальше идет строительство новых: завод по штамповочным изделиям и «умный» завод строят. Примерно где-то миллиард долларов они уже инвестировали.

По оборонно-промышленному комплексу все задачи, связанные с оборонным заказом, в графиках. Работа идет.

Энергетический комплекс — идет большая модернизация, на 1,2 гигаватта нарастим.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин: Газификация как у вас?

Рустам Минниханов: Спасибо, у нас и так была высокая, но догазификация, благодаря Вашей программе, — все идет по графику, 12 тысяч домовладений.

По селу неплохо сработали, рост 15 процентов, зерна — более пяти миллионов [тонн], сахарной свеклы — 1800 тысяч. Картофель, мясо — по всем позициям идет нормально.

Очень серьезно работаем в сфере IT. Новые 50 тысяч квадратных метров — в центре города построили IT-парк новый.

Владимир Путин: Вы всегда придавали этому большое значение.

Рустам Минниханов: Да, Вы тоже много внимания цифровизации уделяете.

Школа: учителям — 24 тысячи ноутбуков. Мы один раз уже вручили, это второй поток. Где-то 45 тысяч ноутбуков надо, чтобы обеспечить всех учителей.

Проекты, связанные с Иннополисом, новый завод ICL, который будет делать материнские платы и компоненты, тоже строится. Хорошо работает особая зона «Алабуга», где как раз и «Соллерс», и «Аурус», [технополис] «Химград». Эти наши площадки дают почти десять процентов объема промышленной продукции. 2100 резидентов на наших площадках. И индустриальный парк «Мастер» — 1500 миллионов квадратных метров производственно-складских помещений, почти 11,5 тысячи человек работают. На всех этих объектах у нас выручка где-то 515 миллиардов.

По моногородам проекты идут тоже, национальные проекты — все по плану, все намеченные задачи выполняем.

Инвестиции в социальную инфраструктуру — 112 миллиардов, из них 4156 объектов — это капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство. Программа переселения граждан — очень нужная программа.

«Нет никаких проблем»

Владимир Путин: Продолжается?

Рустам Минниханов: Продолжается, все по графику идет. 841 человека мы уже практически переселили.

Обеспечение жильем многодетных, детей-сирот — каждый год 600 детей-сирот получают бесплатно квартиры.

Владимир Путин: Очередь большая?

Рустам Минниханов: Очередь, я думаю, уже небольшая, где-то два года — и мы ее закроем.

Молодые семьи, программа жилищных сертификатов. Они очень востребованы, мы их держим на контроле. Владимир Владимирович, большая программа «Наш двор»: 1212 дворов.

Владимир Путин: Она по всей стране идет хорошо.

Рустам Минниханов: Да, мы ее ведем.

Комфортная среда тоже, общественное пространство, ремонт многоквартирных домов — 753 многоквартирных дома на 6,5 миллиарда.

Помогаем садово-огородным товариществам в обеспечении водой, очистными [сооружениями].

У нас 44 программы, по всем этим программам я коротко написал, сколько и какие программы: природоохранные мероприятия, капитальный ремонт школ, медицинских объектов — здесь все эти объекты коротко представлены. 9 [новых] школ на 7200 мест. Продолжается строительство школ, капитальный ремонт объектов здравоохранения, то есть по всем направлениям мы системно эту работу ведем, и первичное звено, и спортивные объекты. В каждом районе стараемся сейчас футбольные манежи делать, чтобы немножко футбол подтянуть.

И еще хотел бы доложить коротко про дорожные работы, потому что благодаря…

Владимир Путин: Одна из проблем республики, да?



Рустам Минниханов: Нет никаких проблем.



Владимир Путин: Нет? Я посмотрел на настроения людей.



Рустам Минниханов: Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать.

Владимир Путин: Хорошо.

Рустам Минниханов: Большое спасибо за М-12, сто миллиардов освоение. Седьмой и восьмой участок у нас — сто миллиардов.

Кроме этого, идем на Екатеринбург, обход Нижнекамска и [Набережных] Челнов.

Владимир Путин: Большая работа.

Рустам Минниханов: Да. Два моста у нас строится: через Волгу и через Каму. Никогда, даже в советское время, таких вещей не было. Плюс строим дорогу (государственно-частное партнерство) в Альметьевск. Тоже инвестиционные кредиты. Большое спасибо.

И сами мы тоже вкладываемся. Только республиканская часть — 67 миллиардов, федеральные дороги — 126 миллиардов. Это огромные деньги, конечно.

Дороги и мосты — все идет по плану, по графикам, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] жестко контролирует. И все программные объекты, и проект «Безопасные качественные дороги» — все эти проекты реализуются.

Владимир Путин: Да, разница большая между тем, что было, и чем становится.

Рустам Минниханов: Поэтому люди и ждут: а почему там есть, а у нас щебенка, а не асфальт? Это нормально.

Хотел несколько слов сказать о стратегической группе, которую по Вашему поручению возглавляю. 36 российских, 34 иностранных члена. Мы провели семь заседаний с 2015 года. Последнее заседание было в Джидде. Ваше приветствие, приветствие Короля [Саудовской Аравии], очень хорошо они все организовали.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин: «Россия — исламский мир»?

Рустам Минниханов: Да. И конечно же, за [празднование] 1100-летия [принятия ислама] Вам большое спасибо.

Следующая наша поездка — мы в Малайзии. В 2003 году Вы там выступили.

Владимир Путин: Исламская конференция.

Рустам Минниханов: Мы стали наблюдателями в этой организации.

Есть Ваше поручение, чтобы этот KazanSummit был на федеральном уровне.

И Казань в прошлом году — молодежная столица ОИС [Организации исламского сотрудничества]. Представители более 70 стран приняли участие, практически все страны Организации исламского сотрудничества принимали участие.

И конечно же, работа по ЮНЕСКО, Минтимер Шарипович [Шаймиев] у нас активно в этом участвует.

Владимир Путин: Хорошо. Давайте по ряду конкретных вопросов.