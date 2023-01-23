Рустам Минниханов призвал прокуратуру Татарстана «действовать решительно» при выявлении фейков об СВО

Президент Татарстана призвал прокуратуру РТ действовать решительно при выявлении в интернете недостоверных сведений, направленных на дискредитацию ВС РФ и органов власти Еще он поручил пресекать призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Такое заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что во время спецоперации необходимо продолжить целенаправленную работу по усилению надзора за исполнением законодательства, регулирующего содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны. Сейчас в республике имеется существенный фонд сооружений — 1091 объектов, из которых к приему готово 673 единиц.

— Органам прокуратуры следует держать данный вопрос на контроле, — обратился Минниханов к участникам коллегии.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, месяц назад в Генеральной прокуратуре России рассказали об удалении или блокировки 125 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине. Как отметили в надзорном ведомстве, за 11 месяцев прошлого года ее сотрудники направили в Роскомнадзор 1 630 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации.

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Айрат Назипов