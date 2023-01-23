Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией и высылает ее посла из страны

Фото: Посольство Эстонии в Москве

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответом на решение эстонских властей радикально сократить численный состав российского посольства в Таллине, сообщили в МИД России.

— Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики, — подчеркнули в министерстве.

Сегодня в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре. Ему заявили решительный протест и потребовали покинуть страну 7 февраля 2023 года.

Фото: wikimedia.org/Terker

— Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии, — добавили в МИД.

В начале этого года Эстония хотела представить юридический план ареста российских активов. Страна намерена передать замороженные средства Украине к концу января.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов