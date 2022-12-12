Как Татарстан помогает восстанавливать Лисичанск — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Лисичанск — город в ста км от Луганска, за последние месяцы его население сократилось более, чем в три раза — со 110 тысяч до 32 тысяч человек. Сейчас в городе нет ни света, ни воды, ни отопления. Однако люди постепенно возвращаются, а Татарстан — восстанавливает город, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По собственной инициативе едут помогать восстанавливать возвращенные российские территории и официальные власти, и религиозные деятели, и предприниматели. Социальное положение не важно — важно желание помочь.

— Вот вся потребность которая здесь есть, а здесь потребность всего — это все республика Татарстан поставляет, мы на следующий день уже поставили сюда 1100 тонн гуманитарных товаров, — рассказывает Евгений Варакин, заместитель Премьер-министра Татарстана.

Придти и получить горячую еду может каждый, раз в две недели или раз в месяц — в зависимости от прибытия гуманитарных колон из Татарстана, жители Лисичанска получают и другие продукты, по талонам. Сейчас в городе работают несколько центров гуманитарной помощи. В ремонте нуждается около 80% жилых домов и полностью жилищно коммунальная инфраструктура. Однако, благодаря помощи и поддержке Татарстана и добровольцев, постепенно город снова привыкает к мирной жизни, несмотря на отсутствие тепла, электричества и водоснабжения.

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Илина Хакимова