Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау освобожден от этой должности. Об этом информирует сайт правительства России.

В публикации говорится, что Мау уволен по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: wikipedia.org

Алексей Комиссаров работает в академии с 2017 года. Помимо должности проректора он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей». Ранее Комиссаров в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, работал на различных должностях в правительстве Москвы.

Напомним, в июне прошлого года Владимир Мау был задержан. Он проходил подозреваемым по делу в особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении экс-замминистра Минпросвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других. В октябре уголовное дело в отношении ректора было прекращено.

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Айрат Назипов