Военкомату Советского района Казани подарят новую штаб-квартиру

«Реальному времени» стали известны подробности проекта здания на Вознесенском тракте, куда комиссариат переедет из старой «коммуналки»

Фото: пресс-служба ТИГП

Как стало известно «Реальному времени», у военного комиссариата Советского района Казани скоро появится новый офис. Разноуровневое шестиэтажное здание на 4 тысячи «квадратов» построят на ул. Минской вдоль Вознесенского тракта. Это первый за последние 12 лет случай строительства таких объектов в республике — в феврале 2011 года в новое здание переехал Нижнекамский военкомат, с тех пор новоселья у татарстанских военных комиссаров не было. Подробнее о том, какой будет новая штаб-квартира Советского райвоенкомата и почему именно этому комиссариату в первую очередь решили улучшить «жилищные условия» — подробнее в нашем материале.

Шесть этажей и четыре тысячи «квадратов»



Как выяснило «Реальное время», в Казани в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Минской на земельном участке площадью 5,7 тыс. кв. м, примыкающем к строящемуся Вознесенскому тракту, построят новое здание военкомата Советского района Казани. Проект сооружения уже разработан, и документация, что называется, практически «на выходе».

В районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Минской вдоль Вознесенского тракта построят новое здание военкомата Советского района Казани. Фото: пресс-служба ТИГП

Как рассказали редакции в пресс-службе «Татинвестгражданпроекта», которому поручили разработку проекта, здание районного военкомата, рассчитанное на 200 посетителей в день, будет переменной этажности — от 3 до 6 этажей. Общая площадь здания — 4 086,61 кв.м, площадь застройки — 999,2 кв. м — это около четверти всей площади участка, выделенного под размещение «стратегического» объекта.

Здание районного военкомата, рассчитанное на 200 посетителей в день, будет переменной этажности — от 3 до 6 этажей. Фото: пресс-служба ТИГП

Еще 27,3% площади участка отводится под зеленые насаждения. Остальное — вспомогательные сооружения, тротуары, проезды и парковка на 13 машиномест. Въезд на территорию военкомата будет осуществляться с улицы Минской.



Фото: пресс-служба ТИГП

Старая «коммуналка» на огромный район

О старом здании военкомата Советского района на ул. Журналистов, 38 довольно много критических замечаний от казанцев. «Здание ужасное», «старое, с деревянными перекрытиями», «туалет на улице», «очень плохая отделка помещений» и вообще «здание надо бы реконструировать», — оставляли отзывы посетители еще в 2018—2019 годах.

Фото: yandex.ru

О старом здании военкомата Советского района на ул. Журналистов, 38 довольно много критических замечаний от казанцев. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как пояснили «Реальному времени» в Татвоенкомате, необходимость строительства нового здания для этого райвоенкомата Казани назрела давно:

— Советский район — большой, в нем на учете стоит большое количество личного состава. Здание старое, там недостаточно площадей — служебных кабинетов, кабинетов для приема личного состава, и необходимость в строительстве нового здания обусловлена именно этим. Тем более, что здание военкомата в настоящее время находится не в самом удобном месте с территориальной точки зрения.

В самом военкомате Советского района Казани изданию рассказали, как непросто работать в неприспособленных для нужд комиссариата условиях:

— Здание на углу улиц Журналистов и Академика Арбузова было построено в 1963 году и строилось не для военкомата, а в качестве многоквартирного жилого дома с коммунальными квартирами. Однако в 1966 году так и не заселенное здание передали для размещения военкомата, и после некоторых переделок его начали эксплуатировать в этом качестве. На сегодня это здание морально устарело, а главное — оно не удовлетворяет потребностям райвоенкомата даже на 30 процентов!

Фото: realnoevremya.ru

Денег много не бывает

— Здания военных комиссариатов находятся полностью на балансе республики и полностью обеспечиваются региональными властями, — сообщили «Реальному времени» в Татвоенкомате. — У нас на протяжении последних лет было выделено достаточно денежных средств для проведения капитальных ремонтов зданий муниципальных военкоматов. Было приведено в порядок здание военного комиссариата республики на улице Аэропортовской, проведен капитальный ремонт сборного пункта военного комиссариата Татарстана на улице Крутовской, здания Кировско-Московского, Высокогорского военкоматов. А вот новые здания военных комиссариатов в Татарстане не строились давно.

Только на капремонт сборного пункта на ул. Крутовской в Казани ушло 29,3 млн рублей, капремонт и новая обстановка Татвоенкомата обошлись более чем в 151 млн, а капремонт высокогорского комиссариата — в 60,5 млн.

Здания военных комиссариатов находятся полностью на балансе республики и полностью обеспечиваются региональными властями, — сообщили в Татвоенкомате. Фото: yandex.ru

План по призыву и УАЗ в подарок мобилизованным

На военкоматы республики легла большая нагрузка из-за объявленной осенью частичной мобилизации. В ноябре глава государства Владимир Путин заявил, что в рамках спецоперации призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о выполнении заданий Минобороны по мобилизации граждан 31 октября. Сколько резервистов мобилизовали из республики — неизвестно, точное число власти не озвучивали. Негласно звучала цифра в 3 тысячи человек.

В условиях мобилизации перспектива переезда Советского райвоенкомата в новое помещение приобрела особую актуальность. Как сообщало «Реальное время», старое здание комиссариата в те дни даже пытались поджечь. 3 октября в 4 часа 11-классница бросила в здание две бутылки с «коктейлем Молотова».

Комиссариат передал мобилизованным УАЗ-2206. Фото: Администрация Советского района Казани

Серьезному испытанию подверглась «пропускная способность» военкоматов, когда в Татарстане мобилизовали около 3 тысяч резервистов (по неофициальным данным), в том числе порядка 900 — из Казани, а следом через военкоматы прошли еще около 3 тысяч призывников.

Военкомат Советского района не только «отработал план по призыву», но и сделал подарок мобилизованным в зону СВО. Комиссариат передал мобилизованным УАЗ-2206 — автомобиль, который, по словам военного комиссара района Ильхама Мидхатова, семь раз выезжал в поисковые экспедиции по местам боевых действий во время Великой Отечественной и Гражданской войны.