В Казани гособвинитель просит посадить на 13 лет участников кражи сейфа в СК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

13 лет и 6 месяцев колонии общего режима запросил сегодня гособвинитель для трех признавшихся в краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома в Казани. Прения по резонансному делу стартовали в Вахитовском райсуде, передает журналист «Реального времени».

Самый большой срок — 5 лет колонии — помощник прокурора Руслан Байбиков предложил назначить подсудимому Даниле Елинсону: тот втянул в преступление двух приятелей и во время преступления действовал активно — влез в окно здания СК.

Для Никиты Карабаева гособвинитель запросил 4 года. Его подельнику Руслану Нургалиеву — 4,5 года со штрафом 150 тысяч рублей. Помимо кражи в особо крупном размере его обвиняют еще в неправомерном завладении госномером автомобиля. Однако установка чужого номера на иномарку похитителей «Хундай Соната», использование масок, перчаток и закрашивание объектива видеокамер не помогли им скрыться от силовиков.

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого объявили в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена до сих пор.

Елинсон, Нургалиев, Карабаев

В марте перед Вахитовским райсудом предстали трое фигурантов — Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев. Вину на предварительном следствии и в суде они признали. Лишь утверждали — не знали, что похищают имущество из здания СК, их использовали втемную.

Шакиров пошел под суд отдельно, благодаря досудебному соглашению, которое позднее прокуратура посчитала невыполненным. Это означает — на более мягкое наказание бывший досудебщик рассчитывать не может. В прениях сторона обвинения предложила для него 7 лет колонии с лишением звания «полковник юстиции» и установлением запрета занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения.

К слову, допрос предавшего систему силовика в обоих процессах провели в закрытом для общественности режиме.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова