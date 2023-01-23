Регионы России получат 30 млрд рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Регионам России выделили 30 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Оператор программы поддержки - «Фонд развития территорий». Ее планируется включить в состав федерального проекта «Инфраструктурное меню», который реализуется в России с 2021 года.

По расчетам правительства страны, выделенное финансирование поможет увеличить долю новых инженерных сетей и, как следствие, снизить аварийность. Также таким способом намерены повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, сообщает пресс-служба кабмина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре 2022 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям следует применить «новые нестандартные меры». Он призвал остановить «ухудшение ЖКХ».

По прогнозам, комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.



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Татьяна Демина