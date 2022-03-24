На предателя в СК указал «детектор лжи»

Обвиняемые в краже сейфа с миллионами из здания Следкома в Казани возместили стоимость сейфа

Фото: Ирина Плотникова

В Казани Следком заявил гражданский иск на почти 14,7 миллиона рублей, пропавшие в октябре из здания следственного отдела вместе с сейфом. Сегодня это дело дошло до суда, но лишь по трем фигурантам. Признавшегося в организации следователя Марата Шакирова будут судить отдельно. Как выяснило «Реальное время», вычислили организатора по «детектору лжи», гособвинение по данному делу утверждали в Генпрокуратуре, а арестованные еще в ходе следствия оплатили стоимость разломанного на части сейфа — 10,2 тысячи рублей.

«Эксцесс исполнителей»



Обвинение по этому делу утверждал заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин. На скамье подсудимых Вахитовского суда — трое альметьевских парней, которые в ночь с 3 на 4 октября 2021 года приехали к зданию 4-го отдела Следкома по РТ на улице Карла Маркса в Казани, забрызгали камеры краской, вскрыли раму и проникли внутрь. Их целью был сейф в одном из кабинетов, где хранились деньги.

В ходе следствия парни из обвиняемой тройки утверждали — даже не знали о том, что обнесли не частный дом или офис фирмы, а силовое ведомство. И винили во всем наводчика-организатора преступления — подполковника юстиции Марата Шакирова, теперь уже бывшего следователя из отдела криминалистики.

— Тяжесть преступления вменена без учета эксцесса исполнителя. Все трое не были осведомлены о содержимом сейфа и конечном замысле Шакирова и Мхитаряна (пятый фигурант дела, объявленный в розыск, — прим. ред.). И Карабаев не понимал, что совершает, — заявила сегодня суду Людмила Яковлева, адвокат обвиняемого Никиты Карабаева. Об эксцессе обманутых исполнителей сегодня говорили и другие защитники на первом заседании Вахитовского суда Казани по данному делу.

Фото: Максим Платонов

Шакирова среди подсудимых сегодня не было. Этот бывалый сотрудник силовых органов успел заключить досудебное соглашение со следствием и прокуратурой в расчете на более мягкое наказание. Его дело выделили в отдельное производство и направлять в суд не спешат.

Последние месяцы своей службы Шакиров был прикреплен к 4-му отделу по особо важным делам Следкома — работал в составе следственной группы по экономическому делу, где, в частности, отвечал за осмотр и хранение изъятых вещественных доказательств. Среди этих вещдоков были и те самые деньги в сейфе — 14,7 млн рублей, изъятые ранее у свидетеля.

Пропажу миллионов и сейфа в СК обнаружили утром 4 октября. Это был понедельник. Уголовным делом о краже при оперативном сопровождении оперативников ФСБ и МВД занялись следователи потерпевшего ведомства. По указанию Александра Бастрыкина материалы были переданы в центральный аппарат СКР.

Подозреваемых вычислили по горячим следам, установив с помощью дорожных камер маршрут иномарки, засветившейся в ночь преступления недалеко от здания СК. Особую роль сыграл и «детектор лжи».

Как в СК искали предателя

По данным источников «Реального времени», 5 октября Марат Шакиров как ни в чем не бывало пришел на работу — жал руки коллегам, смотрел им в глаза и вместе со всеми «узнал» новость о пропаже сейфа... Эта история ударила по всем работавшим в здании сотрудникам — версия, что к преступлению причастен кто-то из своих, прорабатывалась серьезно: следователей четвертого, «экономического» отдела допрашивали следователи из второго, «должностного», у всех изъяли мобильные для выявления данных о звонках и месте нахождения, а еще каждого обязали пройти проверку на полиграфе — он же «детектор лжи».

Фото: Ирина Плотникова

Говорят, что реакция Шакирова при прохождении данного исследования практически сразу показала — он знает о краже больше других и может быть причастен к ней. Он вообще нервничал и был каким-то потерянным, вспоминали задним числом общавшиеся с ним сотрудники правоохранительных органов. Уже потом среди силовиков распространился слух, якобы ранее подполковник пытался взять кредит по паспортным данным кого-то из коллег. Впрочем, уголовное дело по той истории не возбуждалось.

Задержали Шакирова во вторник, 6 октября, после того как в понедельник поздним вечером взяли тройку его подельников — третьекурсника КГАСУ Данилу Елинсона, вернувшегося с армейской службы Никиту Карабаева и их приятеля Руслана Нургалиева, недоучившегося в КАИ. Парни отпираться не стали и подтвердили свое участие в преступлении, указав, кто их направлял. К слову, Нургалиеву, управлявшему иномаркой, на которой увозили похищенное, кроме кражи вменяют еще и использование подложных госномеров на автомобиле, что не слишком-то хорошо согласуется с позицией защиты об «эксцессе исполнителей».

Фото: Максим Платонов

Что до машины следователя Шакирова, то ее остановили 6 октября на выезде из Казани, поэтому сразу распространилась информация — он намеревался податься в бега. Сам Шакиров в суде на заседании по мере пресечения ее отрицал: «Я скрываться не хотел. На звонок сразу ответил и сообщил о своем местонахождении. Был остановлен сотрудниками. Мое местоположение было известно».

Вину подполковник сразу признал, однако пропавших денег у него не нашли. С ними, по данным следствия, скрылся пятый участник преступления — житель Альметьевска Дживан Мхитарян. Сначала появилась информация — сбежал на родину, в Армению, позже стали говорить об Украине. С учетом нынешней внешнеполитической ситуации вряд ли можно рассчитывать на эффективный международный розыск.

Еще в ноябре источники «Реального времени» сообщали, что обвиняемый Марат Шакиров подал ходатайство о заключении досудебного соглашения со следствием и прокуратурой. Новость шокировала — неужто силовики согласятся на «сделку» с предателем? Однако опозоривший СК офицер все же получил статус досудебщика. Что такого важного он смог рассказать, чтобы эта информация перевесила желание коллег наказать отступника построже, покажет время.

По условиям досудебного соглашения фигурант должен не только изобличить себя и подельников, но и поделиться со следствием ранее неизвестными эпизодами иных преступлений. Своих или чужих. Самому Шакирову статус досудебщика гарантирует рассмотрение его дела судом в особом порядке, который гарантирует наказание не более двух третей от максимального срока. На практике такие обвиняемые чаще всего получают условные сроки — если речь не идет об особо тяжких преступлениях, правда, раньше по резонансным делам досудебку с организаторами преступлений не заключали.

Досудебщик из дела о семинарах и оборонном контракте КНИТУ-КХТИ, бывший проректор вуза Александр Кочнев отделался условным сроком в 3 года и 9 месяцев, бывшего ректора Германа Дьяконова посадили на 7 лет.

Заключившего досудебное соглашение по делу «Лизинг-гранта» Тимура Аюпова наказали условным сроком в 5 лет. Он полностью признал вину по 54 эпизодам уголовного дела, дал показания против президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Хайруллина и других фигурантов. По результатам рассмотрения основного дела выяснилось — ряд эпизодов не подкреплены доказательствами, ряд вменены излишне. Однако хищения бюджетных средств на сумму 17 млн рублей суд счел доказанными и отправил Халиуллина за решетку на 7 лет.

В то же время досудебщик Алексей Кайманов, что дал показания против бывшего шефа — экс-председателя Менделеевского суда Ирека Набиева, получил больше 6 лет колонии строгого режима по делу о похищение человека, мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов в составе организованной группы

Спортивный судья, дембель и выпускник международной гимназии

Сегодня на заседании Вахитовского суда Казани главным вопросом стал истекающий срок ареста Карабаева, Нургалиева и Елинсона. Обвинительное заключение им вручили лишь 21 марта, в этот же день дело поступило в Вахитовский суд Казани. Поэтому перейти уже сегодня к рассмотрению материалов по существу судья Адель Галеев не смог, объяснив присутствующим — все участники должны быть извещены о начале процесса за 5 суток.

Гособвинитель по делу Динар Саетов просил суд оставить обвиняемых под стражей еще на полгода, настаивая, что иная мера пресечения на этой стадии невозможна. Все фигуранты выступили против, предлагая рассмотреть возможность домашнего ареста и залога.

Фото: Максим Платонов

Представитель потерпевшего Следственного комитета на сегодняшнем заседании не присутствовал. По данным защиты, силовым ведомством заявлен гражданский иск в размере всей похищенной суммы — 14 млн 676 тысяч рублей, поскольку изъятые у фигурантов 246 тысяч — не те, что находились в сейфе.

Сам сейф злоумышленники вскрыть так и не смогли, поэтому разломали и выбросили. Ущерб от утраты данного имущества оценили в 10,2 тыс. рублей, эту сумму обвиняемые уже компенсировали.

Самой интересной частью сегодняшнего заседания стали исключительно положительные характеристики подсудимых парней — никто из них ранее ни в чем противозаконном замечен не был, а количество представленных грамот, благодарностей и рекомендаций удивило даже судью.

Данила Елинсон попал под следствие с 3-го курса КГАСУ, выпускник международной гимназии «Ольгино» в Санкт-Петербурге, руководство которой характеризует бывшего гимназиста так: «Вежлив. Отличается открытостью характера. Мог поддаваться чужому влиянию, не всегда был готов отстаивать свое мнение». В активе у того же обвиняемого — участие в добровольческом движении в Альметьевске, благодарность за организацию Всероссийского исторического квеста и призовое место на Спартакиаде по футболу.

Фото: Максим Платонов

Никита Карабаев успел пройти срочную военную службу и зарекомендовал себя у командования отличником боевой подготовки. На гражданке успел снискать благосклонность соседей и положительную характеристику одной из спортивных федераций.

У Руслана Нургалиева за плечами двухлетний опыт работы в качестве спортивного судьи и диплом альметьевского профколледжа — как победителю регионального чемпионата «Молодые профессионалы». После этого парень получил приглашение на работу на Альметьевский насосный завод. Поступал в КАИ, но ушел с третьего курса. К материалам дела в качестве характеризующих материалов приложили данные о школьных победах фигуранта, включая две награды за победу в легкоатлетической дисциплине — прыжки в длину.

— Скрываться от свидетелей и потерпевших не собираюсь, — убеждал суд Нургалиев.

— Прошу назначить мне домашний арест либо залог, имею постоянное место жительства в Казани — квартира в собственности отца, — сообщал Елинсон.

— Возражаю против меры пресечения под стражей. Прошу избрать более мягкую, не связанную с изоляцией от общества, — просил Карабаев.

Судья оставил всех троих за решеткой и отложил процесс на 13 апреля.