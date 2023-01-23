Несколько летящих в Казань рейсов перенаправили в другие города

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Несколько авиарейсов, направляющихся в Казань, перенаправили в другие города, согласно данным сервиса Flightradar24.

Так, рейс из Калининграда уже почти долетел до Казани, но развернулся и приземлился в Нижнем Новгороде. Рейсы из Минеральных Вод, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Сочи ушли на запасные аэродромы в Самаре и Ульяновске.

Также по нескольким рейсам на вылет и прилет наблюдается задержка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причина перенаправления и задержки рейсов — в погодных условиях. В Татарстане, в том числе и в Казани, в понедельник, 23 января, наблюдается сильный туман. Такая погода ожидается и во вторник, 24 января.

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Маргарита Головатенко