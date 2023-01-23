Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в четвертьфинал турнира Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл датчанина Холгера Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Встреча длилась 3 часа 37 минут.

Рублев победил со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Ему удалось отыграться со счета 2:5 в решающем сете.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).

Фото: vk.com/tennisrussia_ru (Карен Хачанов)

Также на этом этапе сыграет Карен Хачанов, который накануне нанес поражение японцу Йосихито Нисиоке. Он обыграл его со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Завтра российский теннисист сразится с Себастьяном Корде. Американец в третьем круге выбил из турнира бывшую ракетку мира Даниила Медведева. Россиянин впервые с 2018 года не сумел выйти в четвертый круг Australian Open.

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Айрат Назипов